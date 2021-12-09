https://ria.ru/20211209/mid-1762873853.html

МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена

МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 09.12.2021

МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена

МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:54

2021-12-09T09:54

2021-12-09T10:13

в мире

сша

владимир путин

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - сказала она в эфире Youtube канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, были ли даны поручения министерству.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211208/zhurnalisty-1762831342.html

https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, киев, нато