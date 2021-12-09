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МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена
МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 09.12.2021
МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена
МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:54
2021-12-09T10:13
в мире
сша
владимир путин
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
киев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - сказала она в эфире Youtube канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, были ли даны поручения министерству.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211208/zhurnalisty-1762831342.html
https://ria.ru/20211208/zelenskiy-1762787470.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, киев, нато
09:54 09.12.2021 (обновлено: 10:13 09.12.2021)
 
МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров Путина и Байдена

МИД начал прорабатывать решения по итогам переговоров президентов Путина и Байдена

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД РФ приступил к проработке решений по итогам разговора президента России Владимира Путина и США Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Поручения имеют долгосрочную основу, безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский саммит с участием представителей других стран, МИД, естественно, приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз, поэтому, конечно, все это ведется", - сказала она в эфире Youtube канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос, были ли даны поручения министерству.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияКиевНАТО
 
 
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