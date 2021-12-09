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Медиахолдинг СГ планируют создать к концу 2022 года, заявил Мезенцев
Медиахолдинг СГ планируют создать к концу 2022 года, заявил Мезенцев - РИА Новости, 09.12.2021
Медиахолдинг СГ планируют создать к концу 2022 года, заявил Мезенцев
Медиахолдинг Союзного государства Белоруссии и России планируется создать к концу 2022 года, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:42
2021-12-09T23:42
2021-12-09T23:42
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дмитрий мезенцев
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Медиахолдинг Союзного государства Белоруссии и России планируется создать к концу 2022 года, сообщил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев."Я полагаю, что к концу следующего года мы должны завершить эту работу", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ, показанном в четверг.Он также прокомментировал процесс создания символов Союзного государства. По словам Мезенцева, к заседанию Высшего государственного совета (ВГС), который состоялся 4 ноября, всем членам ВГС были представлены соответствующие предложения.Он не стал представлять эскизы, пояснив, что это неэтично делать, "пока нет мнения членов Высшего Госсовета".
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в мире, белоруссия, союзное государство, дмитрий мезенцев, россия
Медиахолдинг СГ планируют создать к концу 2022 года, заявил Мезенцев
Медиахолдинг Союзного государства планируют создать к концу 2022 года, заявил Мезенцев