https://ria.ru/20211209/lukashevich-1763010195.html

Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой

Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой - РИА Новости, 09.12.2021

Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о перевороте на Украине с "российским следом" были "шумихой", чтобы свести счеты с бизнесом, при этом Киев РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:51

2021-12-09T18:51

2021-12-09T18:51

в мире

киев

владимир зеленский

служба безопасности украины

александр лукашевич

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о перевороте на Украине с "российским следом" были "шумихой", чтобы свести счеты с бизнесом, при этом Киев продолжает не выполнять минские соглашения, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ после этого сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране. Никакого переворота на Украине не произошло, обстановка в стране спокойная."В ходе общения с журналистами 26 ноября президент В. Зеленский заявил о подготовке в стране ни много ни мало государственного переворота, который, по его данным, намечался на 1 декабря. Вновь пытался найти в этом пресловутый "российский след". Переворот так и не состоялся. Анализ ситуации свидетельствует о том, что организованная В. Зеленским "шумиха" была попыткой властей свести политические счеты с крупным бизнесом", - приводятся слова Лукашевича на сайте МИД РФ.По его мнению, в урегулировании кризиса на Украине сохраняется тупиковая ситуация, вызванная нежеланием украинских властей следовать букве и духу минских соглашений, а линия на срыв Киевом реализации этих обязательств пользуется поддержкой внешних кураторов. Как отметил Лукашевич, власти Украины продолжают демонстративно законодательно закреплять действия, идущие вразрез с минскими соглашениями."Установленное над Украиной де-факто внешнее управление продолжает оставаться основным препятствием для диалога между украинцами на западе, в центре и на востоке страны. На фоне раздуваемого иностранными кураторами с новой силой мифа о "российской агрессии" официальные лица в Киеве заговорили о необходимости ускорить военное освоение территории Украины странами НАТО", - добавил дипломат."Вместо раздувания мифов об "агрессии" и "грядущем вторжении" и подталкивания Киева на новые военные авантюры в Донбассе нынешним спонсорам украинских властей куда уместнее было бы задействовать имеющиеся рычаги воздействия на своих подопечных. В частности, побудить президента В. Зеленского и его команду к добросовестной, скорейшей и неукоснительной реализации минских договоренностей на основе прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - отметил Лукашевич.

https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762097449.html

https://ria.ru/20211205/perevorot-1762256904.html

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в мире, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, александр лукашевич