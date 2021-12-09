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Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой
Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой - РИА Новости, 09.12.2021
Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о перевороте на Украине с "российским следом" были "шумихой", чтобы свести счеты с бизнесом, при этом Киев РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:51
2021-12-09T18:51
в мире
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
александр лукашевич
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о перевороте на Украине с "российским следом" были "шумихой", чтобы свести счеты с бизнесом, при этом Киев продолжает не выполнять минские соглашения, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ после этого сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране. Никакого переворота на Украине не произошло, обстановка в стране спокойная."В ходе общения с журналистами 26 ноября президент В. Зеленский заявил о подготовке в стране ни много ни мало государственного переворота, который, по его данным, намечался на 1 декабря. Вновь пытался найти в этом пресловутый "российский след". Переворот так и не состоялся. Анализ ситуации свидетельствует о том, что организованная В. Зеленским "шумиха" была попыткой властей свести политические счеты с крупным бизнесом", - приводятся слова Лукашевича на сайте МИД РФ.По его мнению, в урегулировании кризиса на Украине сохраняется тупиковая ситуация, вызванная нежеланием украинских властей следовать букве и духу минских соглашений, а линия на срыв Киевом реализации этих обязательств пользуется поддержкой внешних кураторов. Как отметил Лукашевич, власти Украины продолжают демонстративно законодательно закреплять действия, идущие вразрез с минскими соглашениями."Установленное над Украиной де-факто внешнее управление продолжает оставаться основным препятствием для диалога между украинцами на западе, в центре и на востоке страны. На фоне раздуваемого иностранными кураторами с новой силой мифа о "российской агрессии" официальные лица в Киеве заговорили о необходимости ускорить военное освоение территории Украины странами НАТО", - добавил дипломат."Вместо раздувания мифов об "агрессии" и "грядущем вторжении" и подталкивания Киева на новые военные авантюры в Донбассе нынешним спонсорам украинских властей куда уместнее было бы задействовать имеющиеся рычаги воздействия на своих подопечных. В частности, побудить президента В. Зеленского и его команду к добросовестной, скорейшей и неукоснительной реализации минских договоренностей на основе прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - отметил Лукашевич.
https://ria.ru/20211203/medvedchuk-1762097449.html
https://ria.ru/20211205/perevorot-1762256904.html
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в мире, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, александр лукашевич
18:51 09.12.2021
 
Постпред России назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой

Постпред России Лукашевич назвал слова Зеленского о госперевороте шумихой

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заявление украинского президента Владимира Зеленского о перевороте на Украине с "российским следом" были "шумихой", чтобы свести счеты с бизнесом, при этом Киев продолжает не выполнять минские соглашения, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Зеленский 26 ноября заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря на Украине государственном перевороте, к которому якобы причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. СБУ после этого сообщила, что возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране. Никакого переворота на Украине не произошло, обстановка в стране спокойная.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 19:16
Медведчук объяснил, почему Зеленский заявил о госперевороте
"В ходе общения с журналистами 26 ноября президент В. Зеленский заявил о подготовке в стране ни много ни мало государственного переворота, который, по его данным, намечался на 1 декабря. Вновь пытался найти в этом пресловутый "российский след". Переворот так и не состоялся. Анализ ситуации свидетельствует о том, что организованная В. Зеленским "шумиха" была попыткой властей свести политические счеты с крупным бизнесом", - приводятся слова Лукашевича на сайте МИД РФ.
По его мнению, в урегулировании кризиса на Украине сохраняется тупиковая ситуация, вызванная нежеланием украинских властей следовать букве и духу минских соглашений, а линия на срыв Киевом реализации этих обязательств пользуется поддержкой внешних кураторов. Как отметил Лукашевич, власти Украины продолжают демонстративно законодательно закреплять действия, идущие вразрез с минскими соглашениями.
"Установленное над Украиной де-факто внешнее управление продолжает оставаться основным препятствием для диалога между украинцами на западе, в центре и на востоке страны. На фоне раздуваемого иностранными кураторами с новой силой мифа о "российской агрессии" официальные лица в Киеве заговорили о необходимости ускорить военное освоение территории Украины странами НАТО", - добавил дипломат.
"Вместо раздувания мифов об "агрессии" и "грядущем вторжении" и подталкивания Киева на новые военные авантюры в Донбассе нынешним спонсорам украинских властей куда уместнее было бы задействовать имеющиеся рычаги воздействия на своих подопечных. В частности, побудить президента В. Зеленского и его команду к добросовестной, скорейшей и неукоснительной реализации минских договоренностей на основе прямого диалога с представителями Донецка и Луганска", - отметил Лукашевич.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 15:26
Арестович рассказал, как Зеленский предотвратил переворот на Украине
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныАлександр Лукашевич
 
 
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