https://ria.ru/20211209/lavrov-1762990005.html
Запад стремится подменить международные нормы, заявил Лавров
Запад стремится подменить международные нормы, заявил Лавров - РИА Новости, 09.12.2021
Запад стремится подменить международные нормы, заявил Лавров
Вашингтон и его западные партнеры сколачивают ситуативные коалиции ограниченного состава и наделяют их правом говорить от лица всего мирового сообщества, заявил РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:32
2021-12-09T17:32
2021-12-09T17:32
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вашингтон и его западные партнеры сколачивают ситуативные коалиции ограниченного состава и наделяют их правом говорить от лица всего мирового сообщества, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что ряд государств Запада во главе с США "в иллюзорной надежде сохранить ускользающее доминирование" стремятся подменить общепризнанные нормы международного права, включая Устав ООН, пресловутым "порядком, основанным на правилах"."Вне рамок Всемирной организации и иных универсальных структур сколачивают различные ситуативные коалиции ограниченного состава и самочинно приписывают им право говорить и действовать от имени всего мирового сообщества", - отметил Лавров в обращении к читателям сборника интервью членов РСМД "10 лет в глобальном мире".По его словам, "такой эгоистичный подход не способствует поддержанию взаимного доверия во имя решения многочисленных проблем современности – от международного терроризма и транснациональной преступности до изменения климата и дефицита пресной воды".США 9-10 декабря организуют так называемый "Саммит за демократию", Вашингтон пригласил на него 110 стран, но там нет России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить.
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762556829.html
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сша, оон, москва, анатолий антонов, сергей лавров, россия
Запад стремится подменить международные нормы, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Вашингтон наделяет свои коалиции правом говорить от всего мира