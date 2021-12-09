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Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за скандала
Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за скандала - РИА Новости, 09.12.2021
Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за скандала
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил журналистам, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом "Беларуськалия" через Литву. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:39
2021-12-09T13:39
2021-12-09T13:39
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил журналистам, что готов уйти в отставку из-за скандала с продолжающимся транзитом "Беларуськалия" через Литву."Вчера вечером сказал премьер-министру, что я готов уйти в отставку и жду ее решения… Я понимаю репутационный ущерб Литве", - приводит слова Ландсбергиса LRT (Литовское радио и телевидение).Ранее министерство финансов США сообщило, что новые американские санкции против Минска предписывают контрагентам свернуть операции с белорусской компанией "Беларуськалий" в срок до 8 декабря. Но в декабре компания "Литовские железные дороги" собирается продолжить транспортировку грузов "Беларуськалия", который уже рассчитался за эти грузы.
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в мире, литва, минск, мид литвы, беларуськалий, министерство финансов сша
Глава МИД Литвы готов уйти в отставку из-за скандала
Глава МИД Литвы Ландсбергис готов уйти в отставку из-за ситуации с "Беларуськалием"