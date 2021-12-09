https://ria.ru/20211209/kvantoriumy-1762991701.html

В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума"

В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума" - РИА Новости, 09.12.2021

В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума"

В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума", сообщил губернатор области Алексей Островский. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:37

2021-12-09T17:37

2021-12-09T17:37

смоленская область

общество

смоленск

смоленская область

вязьма

алексей островский

кванториум

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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума", сообщил губернатор области Алексей Островский.Как информирует пресс-служба областной администрации, глава региона посетил занятия первого школьного технопарка "Кванториум", открывшегося 1 сентября этого года на базе средней школы номер 40 Смоленска.По его словам, также на базе технопарка будут проводиться олимпиады, конкурсы, соревнования для детей, проявляющих интерес к естественнонаучным и техническим направлениям.На сегодняшний день в программы школьного технопарка вовлечены порядка 450 человек, учащихся разных школ города Смоленска.Островский побывал на занятии в коворкинге и классе "Хай-тек", где учащиеся продемонстрировали роботов собственной сборкиГлава региона высоко оценил опыт создания подобных школьных технопарков и подчеркнул важность продолжения работы в данном направлении."До 2024 года мы собираемся открыть еще три аналогичных школьных технопарка. В 2022 году - на базе средней школы № 2 города Вязьмы, в 2023 году - на площадке гимназии № 4 областного центра, а в 2024 году - в школе № 31", – отметил Островский.

https://ria.ru/20211201/stantsii-1761643263.html

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общество, смоленск, смоленская область, вязьма, алексей островский, кванториум