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Смоленская область
https://ria.ru/20211209/kvantoriumy-1762991701.html
В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума"
В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума" - РИА Новости, 09.12.2021
В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума"
В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума", сообщил губернатор области Алексей Островский. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:37
2021-12-09T17:37
смоленская область
общество
смоленск
смоленская область
вязьма
алексей островский
кванториум
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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума", сообщил губернатор области Алексей Островский.Как информирует пресс-служба областной администрации, глава региона посетил занятия первого школьного технопарка "Кванториум", открывшегося 1 сентября этого года на базе средней школы номер 40 Смоленска.По его словам, также на базе технопарка будут проводиться олимпиады, конкурсы, соревнования для детей, проявляющих интерес к естественнонаучным и техническим направлениям.На сегодняшний день в программы школьного технопарка вовлечены порядка 450 человек, учащихся разных школ города Смоленска.Островский побывал на занятии в коворкинге и классе "Хай-тек", где учащиеся продемонстрировали роботов собственной сборкиГлава региона высоко оценил опыт создания подобных школьных технопарков и подчеркнул важность продолжения работы в данном направлении."До 2024 года мы собираемся открыть еще три аналогичных школьных технопарка. В 2022 году - на базе средней школы № 2 города Вязьмы, в 2023 году - на площадке гимназии № 4 областного центра, а в 2024 году - в школе № 31", – отметил Островский.
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общество, смоленск, смоленская область, вязьма, алексей островский, кванториум
17:37 09.12.2021
 

В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума"

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкШкольники за компьютерами в детском технопарке "Кванториум"
Школьники за компьютерами в детском технопарке Кванториум - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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СМОЛЕНСК, 9 дек – РИА Новости. В Смоленской области до 2024 года планируется открыть три "кванториума", сообщил губернатор области Алексей Островский.
Как информирует пресс-служба областной администрации, глава региона посетил занятия первого школьного технопарка "Кванториум", открывшегося 1 сентября этого года на базе средней школы номер 40 Смоленска.
"Деятельность "Кванториума" направлена на развитие естественнонаучной и технической грамотности, популяризацию инженерных профессий, а также на совершенствование практической подготовки по учебным предметам "Физика", "Химия", "Биология". Все помещения школьного технопарка оснащены современным высокотехнологичным оборудованием", – сказал собеседник агентства.
По его словам, также на базе технопарка будут проводиться олимпиады, конкурсы, соревнования для детей, проявляющих интерес к естественнонаучным и техническим направлениям.
На сегодняшний день в программы школьного технопарка вовлечены порядка 450 человек, учащихся разных школ города Смоленска.
"Но возможности "Кванториума" значительно больше. В этом году во внеклассных занятиях планируется задействовать тысячу детей. В последующие годы - до двух тысяч. Наша материальная база это позволяет, мы также продолжаем набор педагогов, профессионалов, которые могут заинтересовать детей техническими науками, робототехникой", – сказала и.о. директора МБОУ "Средняя школа №40" города Смоленска Ирина Новикова.
Островский побывал на занятии в коворкинге и классе "Хай-тек", где учащиеся продемонстрировали роботов собственной сборки
Глава региона высоко оценил опыт создания подобных школьных технопарков и подчеркнул важность продолжения работы в данном направлении.
"До 2024 года мы собираемся открыть еще три аналогичных школьных технопарка. В 2022 году - на базе средней школы № 2 города Вязьмы, в 2023 году - на площадке гимназии № 4 областного центра, а в 2024 году - в школе № 31", – отметил Островский.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во время обсуждения вопроса о создании собственных мощностей производства медицинского кислорода на территории региона - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Смоленская областьОбществоСмоленскСмоленская областьВязьмаАлексей ОстровскийКванториум
 
 
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