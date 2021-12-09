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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211209/kurs-1762920955.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки - РИА Новости, 09.12.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,96 копейки, до 83,3444 рубля, курс доллара - на 24,55 копейки, до 73,5998 рубля,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:41
2021-12-09T13:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,96 копейки, до 83,3444 рубля, курс доллара - на 24,55 копейки, до 73,5998 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,38 копейки, составив 77,9849 рубля.
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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:41 09.12.2021
 
Официальный курс евро на пятницу снизился на две копейки

Официальный курс евро на пятницу снизился на 1,96 копейки, до 83,34 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,96 копейки, до 83,3444 рубля, курс доллара - на 24,55 копейки, до 73,5998 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,38 копейки, составив 77,9849 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларевроЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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