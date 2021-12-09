https://ria.ru/20211209/kuban-1763025741.html

На Кубани будут безвозмездно предоставлять землю

На Кубани будут безвозмездно предоставлять землю - РИА Новости, 09.12.2021

На Кубани будут безвозмездно предоставлять землю

Жителям Краснодарского края будут безвозмездно предоставлять земельные участки, чтобы "вдохнуть новую жизнь в угасающие населенные пункты", сообщает... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:32

2021-12-09T20:32

2021-12-09T20:32

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Жителям Краснодарского края будут безвозмездно предоставлять земельные участки, чтобы "вдохнуть новую жизнь в угасающие населенные пункты", сообщает Законодательное собрание региона (ЗСК)."В ходе сессии парламентарии приняли закон "Об определении муниципальных образований, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь идет о малых населенных пунктах, имеющих "серьезный нереализованный потенциал, особенно в сельском хозяйстве"."Проект закона разработан в целях их возрождения и сохранения, а также вовлечения заброшенных, пустующих земель в оборот, в том числе для сельхозпроизводства, выпаса животных, создания достойных условий жизни на селе, и определяет муниципалитеты, в которых земельные участки государственной или муниципальной собственности могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для ИЖС или ЛПХ", - пояснили в краевом парламенте.Как напомнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, недавно в стране завершилась Всероссийская перепись населения, и уже сейчас можно говорить об общих тенденциях: миграция в крае большая, но она не только многочисленна, но еще и неравномерна, так как основной поток приходится на Краснодар, несколько крупных городов центральной зоны и Черноморское побережье. Здесь количество населения ежегодно увеличивается, в то время как в восточной предгорной полосе наоборот наблюдается его отток."Это создает проблемы для экономического развития всего края. Наша задача – вдохнуть новую жизнь в угасающие населенные пункты предгорной полосы. Там отличные условия для жизни и немало возможностей для предпринимательства. Эта земля ждет, пока к ней придут работящие люди с желанием трудиться. У них будет возможность получить земельные участки в безвозмездное пользование для ИЖС или ведения личных подсобных хозяйств", – пояснил Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20211209/ipoteka-1762997858.html

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общество, краснодарский край, краснодар, жилье, россия