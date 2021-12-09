https://ria.ru/20211209/kuban-1762867043.html

На Кубани покажут традиции казачьего Рождества

На Кубани покажут традиции казачьего Рождества - РИА Новости, 09.12.2021

На Кубани покажут традиции казачьего Рождества

Туристический комплекс под открытым небом "Атамань", расположенный в Краснодарском крае, в период со 2 по 16 января 2022 года проведёт серию мероприятий,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T08:36

2021-12-09T08:36

2021-12-09T08:36

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Туристический комплекс под открытым небом "Атамань", расположенный в Краснодарском крае, в период со 2 по 16 января 2022 года проведёт серию мероприятий, посвящённых святочным казачьим гуляниям, сообщают представители этно-станицы.Отмечается, что в течение всего периода для посещения гостям комплекса будут доступны: станичная коптильня, гончарная мастерская и станичный зверинец.Ремесленники станицы проведут мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, медовых свечей и новогодних казачьих игрушек из джута и соломы. Также гости комплекса смогут научиться расписывать имбирные пряники и получить навыки ткачества.В "Атамани" добавили, что для всех гостей казаки готовят угощения, мини-дегустации, театрализованные постановки и фрагменты этнографических реконструкций.Праздничная программа пройдёт со 2 по 16 января 2022 года, ежедневно с 10.00 до 16.00 часов.

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край