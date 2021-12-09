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Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО
Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО - РИА Новости, 09.12.2021
Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО
Центральному банку будут разработаны рекомендации по кредитованию общественных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:59
2021-12-09T16:59
2021-12-09T16:59
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Центральному банку будут разработаны рекомендации по кредитованию общественных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании СПЧ президент поручил разобраться насчет пособий и льгот директорам некоммерческих организаций."Что касается пособий и льгот директорам НКО, не получающих вознаграждения. Надо посмотреть на этот порядок и с этим разобраться. По поводу поручений Центральному банку и необходимости разработать правительству методические рекомендации для банка. Да, это можно сделать, надо, чтобы они внимательно посмотрели, и разобраться с отказами. Хотя, насколько я себе представляю, есть отказы малым и средним предприятиям. Количество отказов со стороны банков в отношении заявок на кредитование со стороны НКО чуть выше, чем отказы для малых предприятий, но в принципе сопоставимо. Хотя если разница существует - надо с этим разобраться", - сказал Путин.
россия
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), россия
Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО
Путин поручил правительству разработать для Центробанка рекомендации по кредитованию НКО