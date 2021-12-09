https://ria.ru/20211209/kreditovanie-1762980681.html

Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО

Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО - РИА Новости, 09.12.2021

Центробанку разработают рекомендации по кредитованию НКО

Центральному банку будут разработаны рекомендации по кредитованию общественных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:59

2021-12-09T16:59

2021-12-09T16:59

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Центральному банку будут разработаны рекомендации по кредитованию общественных организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании СПЧ президент поручил разобраться насчет пособий и льгот директорам некоммерческих организаций."Что касается пособий и льгот директорам НКО, не получающих вознаграждения. Надо посмотреть на этот порядок и с этим разобраться. По поводу поручений Центральному банку и необходимости разработать правительству методические рекомендации для банка. Да, это можно сделать, надо, чтобы они внимательно посмотрели, и разобраться с отказами. Хотя, насколько я себе представляю, есть отказы малым и средним предприятиям. Количество отказов со стороны банков в отношении заявок на кредитование со стороны НКО чуть выше, чем отказы для малых предприятий, но в принципе сопоставимо. Хотя если разница существует - надо с этим разобраться", - сказал Путин.

россия

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2021

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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), совет по правам человека при президенте рф (спч), россия