https://ria.ru/20211209/kredit-1762989762.html

Нижегородская область получит более 400 миллионов рублей льготного кредита

Нижегородская область получит более 400 миллионов рублей льготного кредита - РИА Новости, 09.12.2021

Нижегородская область получит более 400 миллионов рублей льготного кредита

Нижегородской области предварительно одобрена заявка на получение 408 миллионов рублей льготного кредита Фонда национального благосостояния, сообщает... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:32

2021-12-09T17:32

2021-12-09T17:32

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

марат хуснуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жкх

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Нижегородской области предварительно одобрена заявка на получение 408 миллионов рублей льготного кредита Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства региона.Заявка Нижегородской области была рассмотрена и предварительно одобрена на штабе комиссии по региональному развитию в России, заседание которого провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Губернатор отметил, что Нижегородская область вошла в число первых регионов, подавших заявки на получение льготного кредита. "Реализация проекта позволит значительно повысить суммарную мощность источников теплоснабжения, надежность работы систем теплоснабжения. При этом удастся улучшить экологические показатели и повысить эффективность выработки тепла", - подчеркнул Никитин.Кредит будет предоставлен сроком на 25 лет по ставке 3,5% годовых с грейс-периодом четыре года.Ранее заявка АО "Теплоэнерго" была одобрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ. Также было получено согласование Минстроя России."Мы благодарны правительству России и федеральному Фонду содействия реформирования ЖКХ за оперативную работу с заявками региона. Это дает реальную возможность повысить надежность и качество предоставляемых услуг", - добавил Никитин.В заявку "Теплоэнерго" были включены три нижегородские котельные. Самая старая из них, расположенная на пересечении улиц Углова и Батумской в Нижнем Новгороде, была введена в эксплуатацию в 1917 году, еще одна - на улице Станиславского, 3 – в 1938 году, а третья котельная – на Казанском шоссе, 12а – введена в строй в 1990 году."Реализация проекта реконструкции этих котельных, имеющих высокую степень износа оборудования, позволит повысить надежность теплоснабжения жителей, на четверть увеличить резерв мощности для перспективного строительства, а также снизить удельный расход топлива и энергоресурсов. С помощью средств Фонда национального благосостояния приступить к реализации масштабной реконструкции трех источников можно уже в следующем году", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.Предполагается, что благодаря реконструкции трех котельных за 25 лет предприятие сэкономит более миллиарда рублей. Срок окупаемости проектов – 10 лет.

https://ria.ru/20211208/ras-1762775921.html

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нижегородская область

нижний новгород

россия

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нижегородская область, нижний новгород, марат хуснуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жкх, россия