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ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году
ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021
ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году
ВТБ по итогам 11 месяцев текущего года оформил почти полтора миллиона кредитов наличными на сумму 1,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:24
2021-12-09T15:24
новости компаний - экономика
втб
банки
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВТБ по итогам 11 месяцев текущего года оформил почти полтора миллиона кредитов наличными на сумму 1,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка."До конца года продажи без визита в офис превысят 400 миллиардов рублей. Доля онлайн-кредитования с начала года уже выросла в банке в 1,5 раза, а в следующем году ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй потребительский кредит", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса – с января нынешнего года заемщики оформили более 610 тысяч онлайн-кредитов на 380 миллиардов рублей."В сфере финансовых услуг происходит постепенный переток операций клиентов в онлайн. Пандемия только ускорила эту тенденцию. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем особое внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита. В следующем году мы планируем выдавать уже более половины кредитов наличными полностью без посещения офиса. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан", - сказал начальник управления "Потребительского кредитования" ВТБ Евгений Благинин.Кредиты наличными в этом году стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В ноябре объем выдач в этом сегменте в ВТБ составил 96 миллиардов рублей, что на 15 процентов превышает показатель ноября прошлого года. За 11 месяцев клиенты банка увеличили спрос на кредиты в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Портфель ВТБ по итогам ноября превысил 1,8 триллиона рублей, показав рост с начала года на 25процентов.
https://realty.ria.ru/20211209/ipoteka-1762902559.html
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новости компаний - экономика, втб, банки
15:24 09.12.2021
 

ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй кредит наличными в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВТБ по итогам 11 месяцев текущего года оформил почти полтора миллиона кредитов наличными на сумму 1,2 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
"До конца года продажи без визита в офис превысят 400 миллиардов рублей. Доля онлайн-кредитования с начала года уже выросла в банке в 1,5 раза, а в следующем году ВТБ планирует выдавать удаленно каждый второй потребительский кредит", - говорится в сообщении.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
12:14
ВТБ до конца января снижает первый взнос по ипотеке по двум документам
Пресс-служба отмечает, что клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса – с января нынешнего года заемщики оформили более 610 тысяч онлайн-кредитов на 380 миллиардов рублей.
"В сфере финансовых услуг происходит постепенный переток операций клиентов в онлайн. Пандемия только ускорила эту тенденцию. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем особое внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита. В следующем году мы планируем выдавать уже более половины кредитов наличными полностью без посещения офиса. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан", - сказал начальник управления "Потребительского кредитования" ВТБ Евгений Благинин.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 14:36
ВТБ перешел на ESG-стандарты в области бухучета и налогового мониторинга
Кредиты наличными в этом году стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В ноябре объем выдач в этом сегменте в ВТБ составил 96 миллиардов рублей, что на 15 процентов превышает показатель ноября прошлого года. За 11 месяцев клиенты банка увеличили спрос на кредиты в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Портфель ВТБ по итогам ноября превысил 1,8 триллиона рублей, показав рост с начала года на 25процентов.
 
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