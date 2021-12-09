https://ria.ru/20211209/krasnodar-1763026539.html

На Кубани выделят на борьбу с COVID-19 еще более четырех миллиардов рублей

На Кубани выделят на борьбу с COVID-19 еще более четырех миллиардов рублей - РИА Новости, 09.12.2021

На Кубани выделят на борьбу с COVID-19 еще более четырех миллиардов рублей

Депутаты Краснодарского края согласовали выделение на борьбу с COVID-19 еще более 4 миллиардов рублей, сообщает Законодательное собрание региона (ЗСК). РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:42

2021-12-09T20:42

2021-12-09T20:42

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краснодарский край

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края согласовали выделение на борьбу с COVID-19 еще более 4 миллиардов рублей, сообщает Законодательное собрание региона (ЗСК).Уточняется, что на сессии кубанского парламента были внесены изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2021 год и па плановый период 2022 и 2023 годов."Корректировка бюджета потребовалась в том числе в связи с ростом его доходов на порядка 4,4 миллиарда рублей. В частности, средства поступили из федерального бюджета и Федерального фонда медстрахования на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, а также на проведение углубленной диспансеризации переболевших ковидом", - говорится в сообщении.Председатель ЗСК Юрий Бурлачко пояснил, что борьба с коронавирусной инфекцией остаётся одним из главных приоритетов в деятельности органов власти всех уровней."Сейчас динамика регистрируемых заболеваний в крае стабилизируется, но это не повод для самоуспокоения. Болезнь коварна, постоянно появляются новые штаммы. Впереди зима, время роста инфекционных заболеваний, у нас оно может быть серьезно осложнено традиционным наплывом отдыхающих в новогодние праздники. Мы благодарны федеральному центру за предоставленную поддержку в борьбе с этой угрозой. Без его помощи противостоять эпидемии в одиночку было бы очень сложно", – прокомментировал Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20211209/kuban-1763025741.html

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общество, краснодарский край, здоровье - общество, коронавирус в россии