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СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова
СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова - РИА Новости, 09.12.2021
СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова
Завершено расследование по третьему делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 миллионов рублей на строительстве СИЗО в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:55
2021-12-09T15:05
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
олег коршунов
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Завершено расследование по третьему делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 миллионов рублей на строительстве СИЗО в Симферополе, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, врио директора ФУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина и бенефициара ООО "Юнистрой" Андрея Угланова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений... "мошенничество и легализация похищенных денежных средств", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2015-2017 годах Коршунов дал указание обеспечить направление средств, выделенных на строительство СИЗО в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации. Отмечается, что его соучастники, руководители этих фирм, обналичили часть средств - 94,6 миллиона рублей - и присвоили их, не завершив строительство.В данный момент все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.Дело против их подельницы, гендиректора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и в сентябре было направлено в суд.В послужном списке Коршунова уже есть два приговора. Сперва он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, после чего ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), олег коршунов, россия
14:55 09.12.2021 (обновлено: 15:05 09.12.2021)
 
СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова

СК завершил следствие по делу экс-замглавы ФСИН Коршунова о хищении 95 миллионов рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Завершено расследование по третьему делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 миллионов рублей на строительстве СИЗО в Симферополе, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, врио директора ФУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина и бенефициара ООО "Юнистрой" Андрея Угланова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений... "мошенничество и легализация похищенных денежных средств", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2015-2017 годах Коршунов дал указание обеспечить направление средств, выделенных на строительство СИЗО в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации. Отмечается, что его соучастники, руководители этих фирм, обналичили часть средств - 94,6 миллиона рублей - и присвоили их, не завершив строительство.
В данный момент все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.
Дело против их подельницы, гендиректора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и в сентябре было направлено в суд.
В послужном списке Коршунова уже есть два приговора. Сперва он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, после чего ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 16:10
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова признали виновным в афере на 263 млн рублей
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Олег КоршуновРоссия
 
 
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