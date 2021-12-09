https://ria.ru/20211209/korshunov-1762946508.html

СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова

СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова - РИА Новости, 09.12.2021

СК завершил расследование по второму делу бывшего замглавы ФСИН Коршунова

Завершено расследование по третьему делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 миллионов рублей на строительстве СИЗО в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:55

2021-12-09T14:55

2021-12-09T15:05

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

олег коршунов

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Завершено расследование по третьему делу бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 миллионов рублей на строительстве СИЗО в Симферополе, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, врио директора ФУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина и бенефициара ООО "Юнистрой" Андрея Угланова. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений... "мошенничество и легализация похищенных денежных средств", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2015-2017 годах Коршунов дал указание обеспечить направление средств, выделенных на строительство СИЗО в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации. Отмечается, что его соучастники, руководители этих фирм, обналичили часть средств - 94,6 миллиона рублей - и присвоили их, не завершив строительство.В данный момент все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела.Дело против их подельницы, гендиректора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения и в сентябре было направлено в суд.В послужном списке Коршунова уже есть два приговора. Сперва он получил семь лет колонии за хищение более 263 миллионов рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, после чего ему добавили еще два года по делу о растрате более 155 миллионов при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара.

https://ria.ru/20190729/1556975118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), олег коршунов, россия