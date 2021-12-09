https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762876118.html

Полицейских в 2021 году чаще других правоохранителей осуждали за коррупцию

Полицейских в 2021 году чаще других правоохранителей осуждали за коррупцию - РИА Новости, 09.12.2021

Полицейских в 2021 году чаще других правоохранителей осуждали за коррупцию

Больше всего приговоров за коррупцию в российских правоохранительных органах (672 из 898) с января по сентябрь 2021 года было вынесено в отношении полицейских,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:12

2021-12-09T10:12

2021-12-09T11:07

происшествия

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Больше всего приговоров за коррупцию в российских правоохранительных органах (672 из 898) с января по сентябрь 2021 года было вынесено в отношении полицейских, сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По его словам, за 9 месяцев текущего года в судах с участием прокуроров рассмотрено 8946 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 9948 лиц. Вынесены обвинительные приговоры по 7328 уголовным делам в отношении 8088 лиц, в том числе 467 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления (исполнительная власть – 171, исполнительная власть в субъектах – 61, главы муниципалитетов и местных администраций – 130)."Кроме того, депутаты субъектов федерации – 7, депутаты органов местного самоуправления – 43, должностные лица правоохранительных органов – 898 (в том числе органов внутренних дел – 672, приставы – 47, таможня – 30, следствие и дознание – 62 (СК – 19, МВД – 38), прокуроров – 16, судей – 9)", - сказал Краснов в интервью РИА Новости.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762521995.html

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происшествия, игорь краснов, россия