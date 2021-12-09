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https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762969122.html
Путин прокомментировал возможность введения ограничений на транспорте
Путин прокомментировал возможность введения ограничений на транспорте - РИА Новости, 10.12.2021
Путин прокомментировал возможность введения ограничений на транспорте
При введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T16:21
2021-12-10T01:04
распространение коронавируса
общество
владимир путин
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. При введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", — сказал он.По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, его нужно тщательно проработать в регионах.Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Госдуму 12 ноября. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты.Прежде чем начнется обсуждение в Госдуме, отзывы на законопроекты должны представить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению и начнется подготовка к первому чтению.
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общество, владимир путин, коронавирус covid-19, здоровье
16:21 09.12.2021 (обновлено: 01:04 10.12.2021)
 
Путин прокомментировал возможность введения ограничений на транспорте

Президент Путин призвал проверить готовность системы до введения QR-кодов на транспорте

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. При введении QR-кодов на транспорте надо обойтись без опрометчивых решений, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Мы перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, и посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", — сказал он.
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По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер, поэтому прежде чем принимать окончательное решение, его нужно тщательно проработать в регионах.

"Исхожу из того, что мы вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом, найдем решения, гарантирующие права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", — подчеркнул Путин.

Два законопроекта, предполагающие обязательное использование QR-кодов в общественных местах и на транспорте, внесли в Госдуму 12 ноября. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты.
Прежде чем начнется обсуждение в Госдуме, отзывы на законопроекты должны представить регионы. После этого к рассмотрению приступит думский комитет по здравоохранению и начнется подготовка к первому чтению.
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