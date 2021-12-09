Российский эксперт рассказал, когда нужно прививать детей
Эксперт Виталий Зверев: прививать детей от COVID-19 следует после 12 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока нужно только тех, кто находится в группе риска, и с учетом возраста и в период ремиссии, такое мнение высказал руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев на полях Международной конференции по вопросам противодействия COVID-19.
"Но таких детей (из группы риска - ред.) нужно прививать вакцинами, которые доисследованы, очень осторожно, во время ремиссии их заболевания. Я считаю, что вакцины, которые мы сейчас применяем от COVID-19 для взрослых, они до конца все-таки не доисследованы", - сказал Зверев РИА Новости.
По его словам, тяжело болеют коронавирусом и умирают дети, как правило, с онкологией, сахарным диабетом, с системными заболеваниями типа красной волчанки.
Эксперт уточнил, что его мнение касается вакцинирования детей только от 12 лет, ранее прививать детей от коронавируса, по его словам, не имеет смысла.
"Я предлагаю детей пока не трогать, если появится хорошая вакцина, то прививать детей из групп риска и в период ремиссии, с учетом всех факторов", - сказал Зверев.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что исследования по применению вакцины против коронавируса среди детей от 6 до 11 лет начнутся в начале следующего года.