Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762944525.html
Российский эксперт рассказал, когда нужно прививать детей
Российский эксперт рассказал, когда нужно прививать детей - РИА Новости, 09.12.2021
Российский эксперт рассказал, когда нужно прививать детей
Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока нужно только тех, кто находится в группе риска, и с учетом возраста и в период ремиссии, такое мнение... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:47
2021-12-09T14:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
виталий зверев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766084_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0c61b333cac4034c748ad5d8801a0b79.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока нужно только тех, кто находится в группе риска, и с учетом возраста и в период ремиссии, такое мнение высказал руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев на полях Международной конференции по вопросам противодействия COVID-19.По его словам, тяжело болеют коронавирусом и умирают дети, как правило, с онкологией, сахарным диабетом, с системными заболеваниями типа красной волчанки.Эксперт уточнил, что его мнение касается вакцинирования детей только от 12 лет, ранее прививать детей от коронавируса, по его словам, не имеет смысла."Я предлагаю детей пока не трогать, если появится хорошая вакцина, то прививать детей из групп риска и в период ремиссии, с учетом всех факторов", - сказал Зверев.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что исследования по применению вакцины против коронавируса среди детей от 6 до 11 лет начнутся в начале следующего года.
https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762362860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766084_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_671dd6e519b799c5b57f103d58760133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, виталий зверев
14:47 09.12.2021
 
Российский эксперт рассказал, когда нужно прививать детей

Эксперт Виталий Зверев: прививать детей от COVID-19 следует после 12 лет

© Depositphotos / MilkosВакцинация ребенка в медицинском центре
Вакцинация ребенка в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / Milkos
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Вакцинировать от коронавируса детей и подростков пока нужно только тех, кто находится в группе риска, и с учетом возраста и в период ремиссии, такое мнение высказал руководитель НИИ вакцины и сывороток имени Мечникова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев на полях Международной конференции по вопросам противодействия COVID-19.
"Но таких детей (из группы риска - ред.) нужно прививать вакцинами, которые доисследованы, очень осторожно, во время ремиссии их заболевания. Я считаю, что вакцины, которые мы сейчас применяем от COVID-19 для взрослых, они до конца все-таки не доисследованы", - сказал Зверев РИА Новости.
По его словам, тяжело болеют коронавирусом и умирают дети, как правило, с онкологией, сахарным диабетом, с системными заболеваниями типа красной волчанки.
Эксперт уточнил, что его мнение касается вакцинирования детей только от 12 лет, ранее прививать детей от коронавируса, по его словам, не имеет смысла.
"Я предлагаю детей пока не трогать, если появится хорошая вакцина, то прививать детей из групп риска и в период ремиссии, с учетом всех факторов", - сказал Зверев.
Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что исследования по применению вакцины против коронавируса среди детей от 6 до 11 лет начнутся в начале следующего года.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 13:01Распространение коронавируса
Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Виталий Зверев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
Лента новостейМолния
МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным