https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762933171.html
Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19
Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Пермской краевой клинической больницы заявил, что российские власти совместными усилиями с врачами будут... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:09
2021-12-09T14:09
2021-12-09T14:09
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Пермской краевой клинической больницы заявил, что российские власти совместными усилиями с врачами будут добиваться победы над коронавирусом."Общими усилиями будем добиваться того, чтобы COVID уходил", - сказал Мишустин медикам, благодаря их за борьбу с пандемией.
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Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19
Премьер Мишустин: власти общими усилиями будут добиваться того, чтобы COVID-19 уходил