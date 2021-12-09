https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762933171.html

Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19

Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

Мишустин призвал общими усилиями добиваться победы над COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Пермской краевой клинической больницы заявил, что российские власти совместными усилиями с врачами будут... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:09

2021-12-09T14:09

2021-12-09T14:09

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общество

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коронавирус в россии

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Пермской краевой клинической больницы заявил, что российские власти совместными усилиями с врачами будут добиваться победы над коронавирусом."Общими усилиями будем добиваться того, чтобы COVID уходил", - сказал Мишустин медикам, благодаря их за борьбу с пандемией.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html

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