https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762898449.html
В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 845 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:58
2021-12-09T11:58
2021-12-09T11:58
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 845 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.При этом отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 171 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 802 118.Помимо этого, в столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19. -0-
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В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 пациентов