https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762898449.html

В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 845 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 845 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:58

2021-12-09T11:58

2021-12-09T11:58

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ecc636d553929b14cd186c021c17a15.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 845 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 560 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.При этом отмечается, что в городе выздоровели ещё 3 171 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 802 118.Помимо этого, в столице скончались 92 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19. -0-

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии