https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762895052.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.12.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:47
2021-12-09T11:47
2021-12-09T11:47
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Москва - 0,15%, 3. Мурманская область, Республика Алтай, Республика Тыва - 0,17% ", - говорится в сообщении.
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В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии — 0,06%