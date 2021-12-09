https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762895052.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.12.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:47

2021-12-09T11:47

2021-12-09T11:47

распространение коронавируса

общество

мурманская область

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Москва - 0,15%, 3. Мурманская область, Республика Алтай, Республика Тыва - 0,17% ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762894787.html

мурманская область

республика калмыкия

москва

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общество, мурманская область, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии