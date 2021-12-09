https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762894675.html

В России за сутки зафиксировали 30 209 заболевших COVID-19

В России за сутки зафиксировали 30 209 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

В России за сутки зафиксировали 30 209 заболевших COVID-19

В России второй день подряд выявляют чуть более 30 тысяч случаев COVID-19 — на уровне 13 октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:46

2021-12-09T11:46

2021-12-09T12:15

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют чуть более 30 тысяч случаев COVID-19 — на уровне 13 октября, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2247 (7,4 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 30 752 инфицированных, темп прироста остается на уровне 0,31 процента. Умер 1181 человек (днем ранее — 1179), выписались после лечения — 35 794.Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 2948 (днем ранее было 3004), Санкт-Петербурге — 2111, Подмосковье — 1616, Самарской области — 749, Красноярском крае — 729, Пермском — 690, Воронежской области — 688, Краснодарском крае — 677, Свердловской области — 669, Ростовской — 648.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 19.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 925 806 человек, из них 286 004 скончались, 8 637 861 пациент вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 266 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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