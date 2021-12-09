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В России с начала года выявили более 570 тысяч случаев COVID-19 у детей

В России с начала года выявили более 570 тысяч случаев COVID-19 у детей - РИА Новости, 09.12.2021

В России с начала года выявили более 570 тысяч случаев COVID-19 у детей

В РФ за 2021 год зарегистрировано более 570 тысяч случаев COVID у детей до 17 лет, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:28

2021-12-09T10:28

2021-12-09T10:45

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В РФ за 2021 год зарегистрировано более 570 тысяч случаев COVID у детей до 17 лет, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай."В Российской Федерации за 2021 год, согласно данным статистики ВОЗ, зарегистрировано более 570 тысяч случаев COVID у детей до 17 лет, что составляет примерно 9,5% от всех случаев COVID за указанный период", - сказал он на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

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