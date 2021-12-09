11:07 09.12.2021 (обновлено: 17:39 09.12.2021)
В Евросоюзе сообщили, что изучают контрсанкции Белоруссии
Представитель Евросоюза Стано назвал ответные санкции Белоруссии непрозрачными
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Ответные ограничения Минска лишены прозрачности, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
"Мы видели заявление МИД Белоруссии об ответных мерах на последний пакет санкций ЕС. Принятие постановления о торговых ограничениях (№ 700 от 7 декабря) устанавливает очень сложный и непрозрачный механизм торговых ограничений. Мы изучаем его содержание и понимаем, что некоторые ограничения еще требуется определить", — сказал он.
По словам Стано, отсутствуют какие-либо детали, касающиеся масштабов, реализации и доступных способов юридического оспаривания этих мер в суде.
В то же время, указал собеседник агентства, санкции Брюсселя "прозрачны, принимаются на основе консенсуса государствами — членами ЕС и основаны на доказательствах неправомерных действий, таких как нарушения прав человека и использование мигрантов". И их можно обжаловать.
На прошлой неделе о новых ограничительных мерах против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в республике, после которых в стране прошли протесты.
В этот раз под ограничения Евросоюза попали 17 физических лиц и 11 организаций. Всего в списке 183 человека и 26 юридических лиц. Меры предполагают запрет на въезд и замораживание счетов. Кроме того, европейцы не могут передавать средства находящимся под санкциями.
Белоруссия в ответ объявила о введении с 1 января на полгода продовольственного эмбарго. Под запретом окажутся более 20 видов продукции, в том числе живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты, за исключением товаров для личного потребления, детского питания и некоторых других.