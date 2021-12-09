https://ria.ru/20211209/kontrsanktsii-1762886973.html

В Евросоюзе сообщили, что изучают контрсанкции Белоруссии

В Евросоюзе сообщили, что изучают контрсанкции Белоруссии - РИА Новости, 09.12.2021

В Евросоюзе сообщили, что изучают контрсанкции Белоруссии

Ответные ограничения Минска лишены прозрачности, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:07

2021-12-09T11:07

2021-12-09T17:39

белоруссия

евросоюз

санкции

в мире

сша

канада

великобритания

мид белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Ответные ограничения Минска лишены прозрачности, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано."Мы видели заявление МИД Белоруссии об ответных мерах на последний пакет санкций ЕС. Принятие постановления о торговых ограничениях (№ 700 от 7 декабря) устанавливает очень сложный и непрозрачный механизм торговых ограничений. Мы изучаем его содержание и понимаем, что некоторые ограничения еще требуется определить", — сказал он.По словам Стано, отсутствуют какие-либо детали, касающиеся масштабов, реализации и доступных способов юридического оспаривания этих мер в суде.В то же время, указал собеседник агентства, санкции Брюсселя "прозрачны, принимаются на основе консенсуса государствами — членами ЕС и основаны на доказательствах неправомерных действий, таких как нарушения прав человека и использование мигрантов". И их можно обжаловать.На прошлой неделе о новых ограничительных мерах против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в республике, после которых в стране прошли протесты.В этот раз под ограничения Евросоюза попали 17 физических лиц и 11 организаций. Всего в списке 183 человека и 26 юридических лиц. Меры предполагают запрет на въезд и замораживание счетов. Кроме того, европейцы не могут передавать средства находящимся под санкциями.Белоруссия в ответ объявила о введении с 1 января на полгода продовольственного эмбарго. Под запретом окажутся более 20 видов продукции, в том числе живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, соль, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты, за исключением товаров для личного потребления, детского питания и некоторых других.

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html

https://ria.ru/20211207/belorussiya-1762530780.html

белоруссия

сша

канада

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, евросоюз, санкции, в мире, сша, канада, великобритания, мид белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии