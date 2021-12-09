https://ria.ru/20211209/komsomolskaya-1763039970.html
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве - РИА Новости, 09.12.2021
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве
Столичные следователи инициировали передачу из МВД материалов дела об избиении мужчины, заступившегося за молодую пару в подземном переходе у метро... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:54
2021-12-09T22:54
2021-12-09T22:54
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Столичные следователи инициировали передачу из МВД материалов дела об избиении мужчины, заступившегося за молодую пару в подземном переходе у метро "Комсомольская" в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. Судя по подписи, рядом со станцией "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и в итоге сам был избит.Как сообщала ранее полиция Москвы, избившие мужчину пока не пойманы, их ищут.В СК РФ добавили, что по данному факту начали процессуальную проверку.
https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве
СК займется делом о драке в подземном переходе у метро "Комсомольская" в Москве