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https://ria.ru/20211209/komsomolskaya-1763039970.html
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве - РИА Новости, 09.12.2021
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве
Столичные следователи инициировали передачу из МВД материалов дела об избиении мужчины, заступившегося за молодую пару в подземном переходе у метро... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:54
2021-12-09T22:54
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Столичные следователи инициировали передачу из МВД материалов дела об избиении мужчины, заступившегося за молодую пару в подземном переходе у метро "Комсомольская" в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. Судя по подписи, рядом со станцией "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и в итоге сам был избит.Как сообщала ранее полиция Москвы, избившие мужчину пока не пойманы, их ищут.В СК РФ добавили, что по данному факту начали процессуальную проверку.
https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:54 09.12.2021
 
СК займется делом о драке у метро "Комсомольская" в Москве

СК займется делом о драке в подземном переходе у метро "Комсомольская" в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Столичные следователи инициировали передачу из МВД материалов дела об избиении мужчины, заступившегося за молодую пару в подземном переходе у метро "Комсомольская" в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Видео, на котором несколько мужчин бьют прохожего ногами по голове, получило большой резонанс в социальных сетях. Судя по подписи, рядом со станцией "Комсомольская" военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и в итоге сам был избит.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 21:43
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны
Как сообщала ранее полиция Москвы, избившие мужчину пока не пойманы, их ищут.
"Региональным следственным управлением инициирована передача материалов уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по данному факту, в свое производство", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что по данному факту начали процессуальную проверку.
Драка у станции метро Комсомольская. Кадры с камеры видеонаблюдения
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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