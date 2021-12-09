Заммэра Москвы: износ коммуникаций столицы уменьшается с каждым годом

"Город за последние 10 лет вырос в площадях недвижимости под 90 миллионов квадратных метров. Интересно, что вроде нужны новые мощности, а у нас идет сокращение объемов потребления. Мы имеем резерв по теплу 48%, по воде – порядка 50%, по канализации – более 40%. Сократили потребление газа, по нему резерв сейчас 30%, электричества – порядка 25%. Энергии потребляем меньше за счет новых ресурсосберегающих технологий, светодиодных осветительных приборов и других усовершенствований в области эксплуатации", - объяснил заммэра.