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Заммэра Москвы: износ коммуникаций столицы уменьшается с каждым годом
Заммэра Москвы: износ коммуникаций столицы уменьшается с каждым годом - РИА Новости, 09.12.2021
Заммэра Москвы: износ коммуникаций столицы уменьшается с каждым годом
Износ инженерных коммуникаций Москвы уменьшается с каждым годом как за счет прокладки новых инженерных систем, так и благодаря ремонту уже существующих, сообщил РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:45
2021-12-09T13:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Износ инженерных коммуникаций Москвы уменьшается с каждым годом как за счет прокладки новых инженерных систем, так и благодаря ремонту уже существующих, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что, несмотря на активное развитие города и растущие площади жилой застройки, Москва снижает объемы потребляемых ресурсов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
13:45 09.12.2021
 

Заммэра Москвы: износ коммуникаций столицы уменьшается с каждым годом

© Depositphotos / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / boyan1971
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Износ инженерных коммуникаций Москвы уменьшается с каждым годом как за счет прокладки новых инженерных систем, так и благодаря ремонту уже существующих, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежегодно обновляется от 2,5% до 3% коммуникаций. При этом во время ремонта в городе применяются новые технологии, на улицах больше нет траншей, разрытий, используются технологии подземной прокладки, протаскивания полиэтиленовых "чулков", которые увеличивают срок службы трубопроводов до 50 лет. Все эти новейшие технологии дают положительные результаты", - отметил Бирюков.
Он добавил, что, несмотря на активное развитие города и растущие площади жилой застройки, Москва снижает объемы потребляемых ресурсов.
"Город за последние 10 лет вырос в площадях недвижимости под 90 миллионов квадратных метров. Интересно, что вроде нужны новые мощности, а у нас идет сокращение объемов потребления. Мы имеем резерв по теплу 48%, по воде – порядка 50%, по канализации – более 40%. Сократили потребление газа, по нему резерв сейчас 30%, электричества – порядка 25%. Энергии потребляем меньше за счет новых ресурсосберегающих технологий, светодиодных осветительных приборов и других усовершенствований в области эксплуатации", - объяснил заммэра.
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