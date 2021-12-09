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Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте

Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте - РИА Новости, 09.12.2021

Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте

Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:09

2021-12-09T09:09

2021-12-09T09:09

распространение коронавируса

общество

омская область

александр бурков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.По мнению главы региона, ситуация с заболеваемостью ковидом в Омской области нормализуется.Губернатор пояснил, что QR-коды были необходимой мерой, добавив, что, вводя ограничения, следует помнить и о бизнесе, который из-за ввода жёстких мер может быть закрыт."Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению QR-кодов. Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений", - сказал журналистам глава Омской области.

омская область

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2021

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