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Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте
Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте - РИА Новости, 09.12.2021
Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте
Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:09
2021-12-09T09:09
2021-12-09T09:09
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общество
омская область
александр бурков
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.По мнению главы региона, ситуация с заболеваемостью ковидом в Омской области нормализуется.Губернатор пояснил, что QR-коды были необходимой мерой, добавив, что, вводя ограничения, следует помнить и о бизнесе, который из-за ввода жёстких мер может быть закрыт."Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению QR-кодов. Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений", - сказал журналистам глава Омской области.
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте
Губернатор Омской области Бурков: в регионе не планируют вводить QR-коды в транспорте