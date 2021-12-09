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Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте
Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте - РИА Новости, 09.12.2021
Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте
Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:09
2021-12-09T09:09
распространение коронавируса
общество
омская область
александр бурков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.По мнению главы региона, ситуация с заболеваемостью ковидом в Омской области нормализуется.Губернатор пояснил, что QR-коды были необходимой мерой, добавив, что, вводя ограничения, следует помнить и о бизнесе, который из-за ввода жёстких мер может быть закрыт."Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению QR-кодов. Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений", - сказал журналистам глава Омской области.
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общество, омская область, александр бурков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:09 09.12.2021
 
Омские власти не планируют вводить QR-коды в транспорте

Губернатор Омской области Бурков: в регионе не планируют вводить QR-коды в транспорте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Необходимости введения QR-кодов в транспорте нет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков.
По мнению главы региона, ситуация с заболеваемостью ковидом в Омской области нормализуется.
"Пошло снижение заболевания. Пока говорить о введении QR-кодов в транспорте на уровне региона преждевременно", - заявил губернатор на пресс-конференции по итогам 2021 года.
Губернатор пояснил, что QR-коды были необходимой мерой, добавив, что, вводя ограничения, следует помнить и о бизнесе, который из-за ввода жёстких мер может быть закрыт.
"Мы говорили о том, что транспортные компании и люди должны быть готовы к введению QR-кодов. Главный вопрос в том, можем ли мы снизить заболеваемость, не принимая жестких мер. И сегодня мы видим, что вышли на плато, даже сняли ряд ограничений", - сказал журналистам глава Омской области.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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