https://ria.ru/20211209/klinton-1762938664.html

Клинтон расплакалась, читая речь, написанную на случай победы на выборах

Клинтон расплакалась, читая речь, написанную на случай победы на выборах - РИА Новости, 09.12.2021

Клинтон расплакалась, читая речь, написанную на случай победы на выборах

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в 2016 году выдвигалась кандидатом в президенты от Демократической партии, расплакалась, зачитывая речь, с... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:25

2021-12-09T14:25

2021-12-09T14:25

в мире

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хиллари клинтон

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в 2016 году выдвигалась кандидатом в президенты от Демократической партии, расплакалась, зачитывая речь, с которой она хотела выступить в случае своей победы на выборах главы государства. Клинтон на тех президентских выборах проиграла республиканцу Дональду Трампу."Итак, это должна была быть победная речь, которую я произнесла бы в ночь выборов в Нью-Йорке 8 ноября 2016 года", - сказала Клинтон на видео, записанном для образовательной платформы MasterClass. Выдержку из видео с выступлением Клинтон привел телеканал NBC.Политик расчувствовалась до слез на моменте, где речь шла о ее матери Дороти, у которой, по словам Клинтон, было трудное детство. Она отметила, что ее мать, которая умерла в 2011 году, сумела дать ей "безграничную любовь и поддержку, которых сама никогда не получала"."Я думаю о своей матери каждый день", - сказала экс-госсекретарь, добавив, вспоминая о матери, что хотела бы сказать ей, что ее дочь вырастет и станет президентом США.Клинтон в ходе выступления отметила, что еще никогда ни с кем не делилась этой речью и никогда не читала ее вслух. Она подчеркнула, что "встречала женщин, которые родились до того, как женщины получили право голоса". "Они ждали этой ночи сто лет", - добавила политик, которая в случае победы на выборах могла стать первой в истории США женщиной-президентом."Я встречала маленьких мальчиков и девочек, которые не понимали, почему никогда раньше президентом не была женщина. Теперь они знают, и весь мир знает, что в Америке каждый мальчик и каждая девочка могут вырасти и стать тем, кем они мечтают, - даже президентом Соединенных Штатов", - добавила экс-госсекретарь.

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

https://ria.ru/20211017/uspresident-1754752254.html

https://ria.ru/20211202/obama-1761723857.html

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в мире, сша, хиллари клинтон, дональд трамп, nbc