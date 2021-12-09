Клинтон расплакалась, читая речь, написанную на случай победы на выборах
Экс-госсекретарь США Клинтон заплакала, читая речь, написанную на случай победы на выборах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон на пресс-конференции документального фильма "Хиллари" (Hillary) перед премьерой в рамках юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2020".
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в 2016 году выдвигалась кандидатом в президенты от Демократической партии, расплакалась, зачитывая речь, с которой она хотела выступить в случае своей победы на выборах главы государства. Клинтон на тех президентских выборах проиграла республиканцу Дональду Трампу.
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Политик расчувствовалась до слез на моменте, где речь шла о ее матери Дороти, у которой, по словам Клинтон, было трудное детство. Она отметила, что ее мать, которая умерла в 2011 году, сумела дать ей "безграничную любовь и поддержку, которых сама никогда не получала".
"Я думаю о своей матери каждый день", - сказала экс-госсекретарь, добавив, вспоминая о матери, что хотела бы сказать ей, что ее дочь вырастет и станет президентом США.
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Клинтон в ходе выступления отметила, что еще никогда ни с кем не делилась этой речью и никогда не читала ее вслух. Она подчеркнула, что "встречала женщин, которые родились до того, как женщины получили право голоса". "Они ждали этой ночи сто лет", - добавила политик, которая в случае победы на выборах могла стать первой в истории США женщиной-президентом.
"Я встречала маленьких мальчиков и девочек, которые не понимали, почему никогда раньше президентом не была женщина. Теперь они знают, и весь мир знает, что в Америке каждый мальчик и каждая девочка могут вырасти и стать тем, кем они мечтают, - даже президентом Соединенных Штатов", - добавила экс-госсекретарь.
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