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Захарова призвала Киев выполнять Минские соглашения
Захарова призвала Киев выполнять Минские соглашения - РИА Новости, 09.12.2021
Захарова призвала Киев выполнять Минские соглашения
Россия призывает Киев отказаться от саботажа минских соглашений, рассчитывает, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять, заявила официальный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:35
2021-12-09T15:44
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
россия
мария захарова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия призывает Киев отказаться от саботажа минских соглашений, рассчитывает, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Призываем Киев отказаться от саботажа минских соглашений, прекратить массовое нарушение прав человека, обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона", - сказала Захарова на брифинге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
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в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр, россия, мария захарова
15:35 09.12.2021 (обновлено: 15:44 09.12.2021)
 
Захарова призвала Киев выполнять Минские соглашения

Представитель МИД Захарова призвала Киев выполнять Минские соглашения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия призывает Киев отказаться от саботажа минских соглашений, рассчитывает, что Запад будет стимулировать Украину их выполнять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем Киев отказаться от саботажа минских соглашений, прекратить массовое нарушение прав человека, обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы рассчитываем, что наши западные партнеры, а также профильные международные организации, будут стимулировать украинские власти к выполнению этих приоритетных задач", - добавила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 00:22
Путин проинформировал Байдена о невыполнении Украиной Минских соглашений
 
В миреУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНРРоссияМария Захарова
 
 
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