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Путин призвал не забывать о преступлениях нацистов над евреями
Путин призвал не забывать о преступлениях нацистов над евреями - РИА Новости, 09.12.2021
Путин призвал не забывать о преступлениях нацистов над евреями
Нельзя забывать о преступлениях нацистов над евреями, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ, комментируя выступление журналиста Николая Сванидзе. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:05
2021-12-09T23:05
2021-12-09T23:05
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нельзя забывать о преступлениях нацистов над евреями, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ, комментируя выступление журналиста Николая Сванидзе.По словам журналиста, из отмечаемых дат исчез день памяти жертв Холокоста."Вы упомянули, что из списка дат отмечаемых, день Холокоста почему-то исчез. Я с вами полностью согласен: да, конечно, у нас пострадали от рук нацистов миллионы и миллионы представителей других этнических групп кроме еврейского населения Советского союза. Но это абсолютно очевидные вещи - зверства над еврейским народом. Конечно, мы не должны забывать, это как часть общей картины преступлений, которые были совершены нацистами в мире и в нашей стране", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого выложена на сайте Кремля.
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общество, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), холокост, россия
Путин призвал не забывать о преступлениях нацистов над евреями
Забывать о преступлениях нацистов над евреями нельзя, считает президент Путин