https://ria.ru/20211209/khlebnikova-1762927013.html

Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату

Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату - РИА Новости, 09.12.2021

Марину Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, ее перевели из реанимации в палату, сообщили в Instagram артистки ее представители. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:43

2021-12-09T13:43

2021-12-09T13:43

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, ее перевели из реанимации в палату, сообщили в Instagram артистки ее представители.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского."Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова", - говорится в сообщении.На данный момент к артистке не пускают никого, кроме родных. Ее представители советуют набраться терпения и дождаться, пока "Марина сама выскажется по поводу этой ситуации".Марина Хлебникова – эстрадная певица, народная артистка РФ. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".

https://ria.ru/20211120/khlebnikova-1759935307.html

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общество, москва, россия, марина хлебникова