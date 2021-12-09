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В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую - РИА Новости, 09.12.2021

В Херсоне отказались переименовать улицу Московскую

Жители украинского Херсона не согласились переименовать улицу Московскую, сообщила пресс-служба горсовета. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:00

2021-12-09T13:00

2021-12-09T13:00

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Жители украинского Херсона не согласились переименовать улицу Московскую, сообщила пресс-служба горсовета.По данным пресс-службы, в городе состоялось общественное обсуждение идеи переименовать улицу Московскую в улицу имени семьи Фальц-Фейнов."В целом участие в общественном обсуждении и предоставлении предложений приняли 363 херсонца, из которых 120 выступили за, 213 против и 30 человек воздержались. Поэтому улица Московская пока остается со старым названием. Но горожане имеют право снова инициировать процесс переименования", - говорится в сообщении.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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