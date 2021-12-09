https://ria.ru/20211209/kapremont-1762936929.html

Порядка 1,7 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы на 2022 год

Порядка 1,7 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы на 2022 год - РИА Новости, 09.12.2021

Порядка 1,7 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы на 2022 год

Порядка 1,7 тысячи жилых домов вошли в программу капитального ремонта Москвы, сформированную на 2022 год, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:19

2021-12-09T14:19

2021-12-09T14:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи жилых домов вошли в программу капитального ремонта Москвы, сформированную на 2022 год, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В прошлом году мы отремонтировали более двух тысяч домов, в 2022 году их будет чуть меньше – порядка 1,7 тысячи", - отметил заммэра.По его словам, Москва активно работает над улучшением качества капитального ремонта в жилых домах – в частности, тщательно контролирует работу подрядных организаций. "Мы стремимся к качеству, избавляемся от подрядчиков, которые плохо ведут ремонтные работы или срывают сроки. В 2021 году мы расторгли порядка 180 контрактов с подрядными организациями, которые не справились с поставленными задачами", - добавил Бирюков.Он сообщил, что программа капремонта на 2022 год уже сформирована, в настоящий момент ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для осуществления работ.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734039.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы