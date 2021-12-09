https://ria.ru/20211209/kapremont-1762936929.html
Порядка 1,7 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы на 2022 год
Порядка 1,7 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы на 2022 год - РИА Новости, 09.12.2021
Порядка 1,7 тысячи домов вошли в программу капремонта Москвы на 2022 год
Порядка 1,7 тысячи жилых домов вошли в программу капитального ремонта Москвы, сформированную на 2022 год, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:19
2021-12-09T14:19
2021-12-09T14:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751167578_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_efeacda5d0687b3ad3bf2adc49ac4b43.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 1,7 тысячи жилых домов вошли в программу капитального ремонта Москвы, сформированную на 2022 год, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В прошлом году мы отремонтировали более двух тысяч домов, в 2022 году их будет чуть меньше – порядка 1,7 тысячи", - отметил заммэра.По его словам, Москва активно работает над улучшением качества капитального ремонта в жилых домах – в частности, тщательно контролирует работу подрядных организаций. "Мы стремимся к качеству, избавляемся от подрядчиков, которые плохо ведут ремонтные работы или срывают сроки. В 2021 году мы расторгли порядка 180 контрактов с подрядными организациями, которые не справились с поставленными задачами", - добавил Бирюков.Он сообщил, что программа капремонта на 2022 год уже сформирована, в настоящий момент ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для осуществления работ.
https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734039.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751167578_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_bcdd7308cbd5994c829826795843226e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы