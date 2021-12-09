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Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа"
Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа" - РИА Новости, 09.12.2021
Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа"
16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам Всероссийского конкурса творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа".
2021-12-09T16:21
2021-12-09T16:21
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Задать вопросУчастники:- ректор Института кино и телевидения, член Европейской киноакадемии Юрий ЛИТОВЧИН;- руководитель проекта, заведующая кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения Юлия БЕЛОЗЕРОВА;- проректор по молодежной политике и воспитательной работе, заведующая кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения Александра РАССАДИНА;- победители конкурса и их наставники.Институт кино и телевидения при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Федерального проекта "Патриотическое воспитание" Национального проекта "Образование " провел Всероссийский конкурс творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа", в котором подростки от 12 до 18 лет реализовывали идеи аудиовизуальных работ на тему современного прочтения национальных традиций народов России. В номинациях конкурса "За лучшую идею документального фильма", "За лучшую идею вирусного ролика", "За лучшую идею мини-сериала для социальных сетей" приняли участие школьники со всей России.Цель проекта – проведение конкурсного отбора творческих проектов детей и молодежи по созданию аудиовизуальных работ о национальных традициях народов России как формы работы по укреплению межнационального согласия и гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. В рамках проекта проходило обучение наставников участников конкурса на курсах повышения квалификации по программе "Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов медиаобразования".Партнерами проекта "Этномедиа" выступили Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы, Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций "Новая площадь", Общественное телевидение России, Международная академия телевидения, Лига преподавателей высшей Школы. В ходе мероприятия будут представлены видеоработы победителей конкурса.Сайт проектаТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
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анонсы
16:21 09.12.2021
 

Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа"

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16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам Всероссийского конкурса творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа".
Задать вопрос

Участники:
- ректор Института кино и телевидения, член Европейской киноакадемии Юрий ЛИТОВЧИН;
- руководитель проекта, заведующая кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения Юлия БЕЛОЗЕРОВА;
- проректор по молодежной политике и воспитательной работе, заведующая кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения Александра РАССАДИНА;
- победители конкурса и их наставники.

Институт кино и телевидения при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Федерального проекта "Патриотическое воспитание" Национального проекта "Образование " провел Всероссийский конкурс творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа", в котором подростки от 12 до 18 лет реализовывали идеи аудиовизуальных работ на тему современного прочтения национальных традиций народов России. В номинациях конкурса "За лучшую идею документального фильма", "За лучшую идею вирусного ролика", "За лучшую идею мини-сериала для социальных сетей" приняли участие школьники со всей России.
Цель проекта – проведение конкурсного отбора творческих проектов детей и молодежи по созданию аудиовизуальных работ о национальных традициях народов России как формы работы по укреплению межнационального согласия и гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. В рамках проекта проходило обучение наставников участников конкурса на курсах повышения квалификации по программе "Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов медиаобразования".
Партнерами проекта "Этномедиа" выступили Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы, Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций "Новая площадь", Общественное телевидение России, Международная академия телевидения, Лига преподавателей высшей Школы. В ходе мероприятия будут представлены видеоработы победителей конкурса.

Сайт проекта

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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