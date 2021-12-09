Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа"
16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам Всероссийского конкурса творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа".
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Участники:
- ректор Института кино и телевидения, член Европейской киноакадемии Юрий ЛИТОВЧИН;
- руководитель проекта, заведующая кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения Юлия БЕЛОЗЕРОВА;
- проректор по молодежной политике и воспитательной работе, заведующая кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения Александра РАССАДИНА;
- победители конкурса и их наставники.
Институт кино и телевидения при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Федерального проекта "Патриотическое воспитание" Национального проекта "Образование " провел Всероссийский конкурс творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа", в котором подростки от 12 до 18 лет реализовывали идеи аудиовизуальных работ на тему современного прочтения национальных традиций народов России. В номинациях конкурса "За лучшую идею документального фильма", "За лучшую идею вирусного ролика", "За лучшую идею мини-сериала для социальных сетей" приняли участие школьники со всей России.
Цель проекта – проведение конкурсного отбора творческих проектов детей и молодежи по созданию аудиовизуальных работ о национальных традициях народов России как формы работы по укреплению межнационального согласия и гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. В рамках проекта проходило обучение наставников участников конкурса на курсах повышения квалификации по программе "Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов медиаобразования".
Партнерами проекта "Этномедиа" выступили Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы, Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций "Новая площадь", Общественное телевидение России, Международная академия телевидения, Лига преподавателей высшей Школы. В ходе мероприятия будут представлены видеоработы победителей конкурса.
Сайт проекта
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Института кино и телевидения, член Европейской киноакадемии Юрий ЛИТОВЧИН;
- руководитель проекта, заведующая кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения Юлия БЕЛОЗЕРОВА;
- проректор по молодежной политике и воспитательной работе, заведующая кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения Александра РАССАДИНА;
- победители конкурса и их наставники.
Институт кино и телевидения при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Федерального проекта "Патриотическое воспитание" Национального проекта "Образование " провел Всероссийский конкурс творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа", в котором подростки от 12 до 18 лет реализовывали идеи аудиовизуальных работ на тему современного прочтения национальных традиций народов России. В номинациях конкурса "За лучшую идею документального фильма", "За лучшую идею вирусного ролика", "За лучшую идею мини-сериала для социальных сетей" приняли участие школьники со всей России.
Цель проекта – проведение конкурсного отбора творческих проектов детей и молодежи по созданию аудиовизуальных работ о национальных традициях народов России как формы работы по укреплению межнационального согласия и гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. В рамках проекта проходило обучение наставников участников конкурса на курсах повышения квалификации по программе "Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов медиаобразования".
Партнерами проекта "Этномедиа" выступили Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы, Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций "Новая площадь", Общественное телевидение России, Международная академия телевидения, Лига преподавателей высшей Школы. В ходе мероприятия будут представлены видеоработы победителей конкурса.
Сайт проекта
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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