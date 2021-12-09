https://ria.ru/20211209/itogi-konkursa-1762968926.html

Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа"

Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа" - РИА Новости, 09.12.2021

Онлайн-конференция по итогам конкурса творческих инициатив "Этномедиа"

16 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам Всероссийского конкурса творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа".

2021-12-09T16:21

2021-12-09T16:21

2021-12-09T16:21

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Задать вопросУчастники:- ректор Института кино и телевидения, член Европейской киноакадемии Юрий ЛИТОВЧИН;- руководитель проекта, заведующая кафедрой продюсерского мастерства Института кино и телевидения Юлия БЕЛОЗЕРОВА;- проректор по молодежной политике и воспитательной работе, заведующая кафедрой телерадиожурналистики Института кино и телевидения Александра РАССАДИНА;- победители конкурса и их наставники.Институт кино и телевидения при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках Федерального проекта "Патриотическое воспитание" Национального проекта "Образование " провел Всероссийский конкурс творческих инициатив детей и молодежи "Этномедиа", в котором подростки от 12 до 18 лет реализовывали идеи аудиовизуальных работ на тему современного прочтения национальных традиций народов России. В номинациях конкурса "За лучшую идею документального фильма", "За лучшую идею вирусного ролика", "За лучшую идею мини-сериала для социальных сетей" приняли участие школьники со всей России.Цель проекта – проведение конкурсного отбора творческих проектов детей и молодежи по созданию аудиовизуальных работ о национальных традициях народов России как формы работы по укреплению межнационального согласия и гармонизации межэтнических и межнациональных отношений. В рамках проекта проходило обучение наставников участников конкурса на курсах повышения квалификации по программе "Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов медиаобразования".Партнерами проекта "Этномедиа" выступили Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы, Консорциум ценностно-ориентированных образовательных организаций "Новая площадь", Общественное телевидение России, Международная академия телевидения, Лига преподавателей высшей Школы. В ходе мероприятия будут представлены видеоработы победителей конкурса.Сайт проектаТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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