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В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем
В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем - РИА Новости, 09.12.2021
В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем
Французские истребители Mirage 2000 и Rafale восьмого и девятого декабря выполняли миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:27
2021-12-09T21:53
франция
черное море
россия
в мире
су-27
национальный центр управления обороной рф
rafale
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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские истребители Mirage 2000 и Rafale восьмого и девятого декабря выполняли миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве и в соответствии с нормами международного права, они не направлялись в воздушное пространство РФ, заявили РИА Новости в Генштабе вооруженных сил Франции.Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что российские истребители Су-27 в среду сопроводили над Черным морем французские истребители, которые пытались приблизиться к границам РФ.Там отметили, что российский истребитель "приблизился и сопровождал французские самолеты на протяжении большей части их транзита над Черным морем"."Вопреки тому, что могло быть сказано, французские самолеты не направлялись в российское воздушное пространство. Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве", - подчеркнул собеседник агентства.По его словам, ситуация повторилась 9 декабря с двумя российскими истребителями Су-27 во время второй наблюдательной миссии двух французских истребителей в тех же условиях.
https://ria.ru/20211209/nato-1762911240.html
https://ria.ru/20211207/rossiyassha-1762518330.html
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Российские истребители сопровождают самолеты США и Франции над Черным морем
Российские истребители в четверг сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Российский Су-27 в ходе сопровождения зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную.
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франция, черное море, россия, в мире, су-27, национальный центр управления обороной рф, rafale
21:27 09.12.2021 (обновлено: 21:53 09.12.2021)
 
В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем

Генштаб Франции: истребители, летевшие над Черным морем, не направлялись к границам России

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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские истребители Mirage 2000 и Rafale восьмого и девятого декабря выполняли миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве и в соответствии с нормами международного права, они не направлялись в воздушное пространство РФ, заявили РИА Новости в Генштабе вооруженных сил Франции.
Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что российские истребители Су-27 в среду сопроводили над Черным морем французские истребители, которые пытались приблизиться к границам РФ.
"В среду, 8 декабря, два французских истребителя - Mirage 2000 и Rafale - выполнили миссию по наблюдению надо Черным морем в международном воздушном пространстве. Весь полет был проведен в соответствии с нормами международного права", - сообщили в пресс-службе Генштаба Франции.
Там отметили, что российский истребитель "приблизился и сопровождал французские самолеты на протяжении большей части их транзита над Черным морем".
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"Вопреки тому, что могло быть сказано, французские самолеты не направлялись в российское воздушное пространство. Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, ситуация повторилась 9 декабря с двумя российскими истребителями Су-27 во время второй наблюдательной миссии двух французских истребителей в тех же условиях.
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ФранцияЧерное мореРоссияВ миреСу-27Национальный центр управления обороной РФRafale
 
 
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