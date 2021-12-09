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В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем

В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем - РИА Новости, 09.12.2021

В Генштабе ВС Франции прокомментировали миссию истребителей на Черным морем

Французские истребители Mirage 2000 и Rafale восьмого и девятого декабря выполняли миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:27

2021-12-09T21:27

2021-12-09T21:53

франция

черное море

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в мире

су-27

национальный центр управления обороной рф

rafale

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ПАРИЖ, 9 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Французские истребители Mirage 2000 и Rafale восьмого и девятого декабря выполняли миссию по наблюдению над Черным морем в международном воздушном пространстве и в соответствии с нормами международного права, они не направлялись в воздушное пространство РФ, заявили РИА Новости в Генштабе вооруженных сил Франции.Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили, что российские истребители Су-27 в среду сопроводили над Черным морем французские истребители, которые пытались приблизиться к границам РФ.Там отметили, что российский истребитель "приблизился и сопровождал французские самолеты на протяжении большей части их транзита над Черным морем"."Вопреки тому, что могло быть сказано, французские самолеты не направлялись в российское воздушное пространство. Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве", - подчеркнул собеседник агентства.По его словам, ситуация повторилась 9 декабря с двумя российскими истребителями Су-27 во время второй наблюдательной миссии двух французских истребителей в тех же условиях.

https://ria.ru/20211209/nato-1762911240.html

https://ria.ru/20211207/rossiyassha-1762518330.html

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Российские истребители сопровождают самолеты США и Франции над Черным морем Российские истребители в четверг сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Российский Су-27 в ходе сопровождения зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную. 2021-12-09T21:27 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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франция, черное море, россия, в мире, су-27, национальный центр управления обороной рф, rafale