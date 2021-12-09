https://ria.ru/20211209/ipoteka-1762997858.html

На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей

На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей - РИА Новости, 09.12.2021

На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей

Краснодарский край выделил 1 миллиард рублей на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников, сообщает администрация региона. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:01

2021-12-09T18:01

2021-12-09T18:01

краснодарский край

экономика

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вениамин кондратьев

ипотека

субсидии

россия

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край выделил 1 миллиард рублей на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников, сообщает администрация региона."Такой меры нет ни в одном регионе страны. Я благодарен вам за поддержку программы субсидирования первого взноса по ипотеке для врачей, учителей, социальных работников. В бюджете мы предусмотрели 1 миллиард рублей на эти цели", - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, обращаясь к депутатам Заксобрания края на сессии в четверг.По данным краевых властей, тысяча жителей края смогут получить по 1 миллиону рублей на приобретение жилья. "Также с учетом роста цен на жилье возможна и индексация субсидии. Этот вопрос рассмотрим на февральской сессии", – уточнил глава региона.По данным ведомства, субсидию предоставят специалистам, которые проживают в крае более 10 лет и не имеют собственного жилья. Также одним из условий программы является то, что они должны остаться в профессии в ближайшие пять лет.Ранее сообщалось, что региональную меру поддержки разработали по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Программа будет рассчитана на пять лет. Прием документов на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников стартует в начале 2022 года. Заявления будет принимать Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка с января 2022 года.

https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849873.html

https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849207.html

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экономика, общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ипотека, субсидии, россия