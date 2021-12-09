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Краснодарский край
https://ria.ru/20211209/ipoteka-1762997858.html
На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей
На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей - РИА Новости, 09.12.2021
На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей
Краснодарский край выделил 1 миллиард рублей на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников, сообщает администрация региона. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:01
2021-12-09T18:01
краснодарский край
экономика
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
ипотека
субсидии
россия
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край выделил 1 миллиард рублей на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников, сообщает администрация региона."Такой меры нет ни в одном регионе страны. Я благодарен вам за поддержку программы субсидирования первого взноса по ипотеке для врачей, учителей, социальных работников. В бюджете мы предусмотрели 1 миллиард рублей на эти цели", - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, обращаясь к депутатам Заксобрания края на сессии в четверг.По данным краевых властей, тысяча жителей края смогут получить по 1 миллиону рублей на приобретение жилья. "Также с учетом роста цен на жилье возможна и индексация субсидии. Этот вопрос рассмотрим на февральской сессии", – уточнил глава региона.По данным ведомства, субсидию предоставят специалистам, которые проживают в крае более 10 лет и не имеют собственного жилья. Также одним из условий программы является то, что они должны остаться в профессии в ближайшие пять лет.Ранее сообщалось, что региональную меру поддержки разработали по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Программа будет рассчитана на пять лет. Прием документов на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников стартует в начале 2022 года. Заявления будет принимать Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка с января 2022 года.
https://ria.ru/20211208/dolschiki-1762849873.html
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экономика, общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, ипотека, субсидии, россия
18:01 09.12.2021
 
На Кубани выделили субсидию по ипотеке для педагогов и врачей

Краснодарский край выделил миллиард рублей на субсидию по ипотеке для педагогов и врачей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Краснодарский край выделил 1 миллиард рублей на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников, сообщает администрация региона.
"Такой меры нет ни в одном регионе страны. Я благодарен вам за поддержку программы субсидирования первого взноса по ипотеке для врачей, учителей, социальных работников. В бюджете мы предусмотрели 1 миллиард рублей на эти цели", - заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, обращаясь к депутатам Заксобрания края на сессии в четверг.
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По данным краевых властей, тысяча жителей края смогут получить по 1 миллиону рублей на приобретение жилья. "Также с учетом роста цен на жилье возможна и индексация субсидии. Этот вопрос рассмотрим на февральской сессии", – уточнил глава региона.
По данным ведомства, субсидию предоставят специалистам, которые проживают в крае более 10 лет и не имеют собственного жилья. Также одним из условий программы является то, что они должны остаться в профессии в ближайшие пять лет.
Ранее сообщалось, что региональную меру поддержки разработали по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Программа будет рассчитана на пять лет. Прием документов на субсидию по ипотеке для врачей, педагогов и соцработников стартует в начале 2022 года. Заявления будет принимать Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка с января 2022 года.
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Краснодарский крайЭкономикаОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевИпотекаСубсидииРоссия
 
 
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