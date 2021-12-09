https://ria.ru/20211209/iordaniya-1762912777.html

Иордания планирует ужесточить правила посещения страны туристами

Иордания планирует ужесточить правила посещения страны туристами - РИА Новости, 09.12.2021

Иордания планирует ужесточить правила посещения страны туристами

Из-за распространения нового штамма коронавируса Иордания планирует изменить условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:22

2021-12-09T13:22

2021-12-09T13:22

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Из-за распространения нового штамма коронавируса Иордания планирует изменить условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.Новации коснутся привитых путешественников, в том числе и россиян.Как и сейчас, один ПЦР-тест все туристы должны будут сдавать не позднее 72 часов до регистрации на рейс. Но с 12 декабря вакцинированные гости больше не освобождаются от этого анализа по прилете. Стоимость процедуры в аэропорту — около трех тысяч рублей.Россияне сейчас летают в Иорданию как прямыми рейсами по маршруту Москва — Акаба, так и стыковочными. Цель — отдых на курортах Красного и Мертвого море, а также "экскурсионка". Но востребованное чартерное сообщение в пандемию прекращено, потому и турпоток небольшой, говорят операторы. Да и цены путевок на красноморские курорты Иордании в полтора раза выше, чем на туры в Египет.

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