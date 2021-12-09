https://ria.ru/20211209/internet-bank-1763020464.html

Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для МСБ по версии Markswebb

Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для МСБ по версии Markswebb - РИА Новости, 09.12.2021

Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для МСБ по версии Markswebb

Интернет-банк (6+) АО "Альфа-Банк" признан лучшим для малого и среднего бизнеса и абсолютным лидером в цифровизации внешнеэкономической деятельности согласно... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:00

2021-12-09T20:00

2021-12-09T20:01

новости компаний - экономика

альфа-банк

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Интернет-банк (6+) АО "Альфа-Банк" признан лучшим для малого и среднего бизнеса и абсолютным лидером в цифровизации внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2021, сообщает кредитное учреждение. Банк также занял второе место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников, улучшив результат прошлого года.Как отмечается в сообщении, аналитики Markswebb отметили "идеальный клиентский опыт выдачи кредита бизнесу" в интернет-банке, где есть интерактивная форма для точного расчета условий, полноценная информация о полученном кредите, ключевые даты в едином календаре, отдельная форма для досрочного погашения, заявка на овердрафт. Отличительной особенностью интернет-банка также стал единый календарь, где одновременно показаны кредитные события и события валютного контроля. Также, по мнению экспертов, в Альфа-Банке одна из самых удобных реализаций ВЭД на рынке.Для исследования Business Internet Banking Rank 2021 аналитики Markswebb изучили 16 российских интернет-банков для предпринимателей в разрезе моделей малого и микробизнеса, рассмотрев 130 пользовательских сценариев.

https://ria.ru/20211130/onlayn-forum-1761508152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, альфа-банк