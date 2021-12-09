20:00 09.12.2021 (обновлено: 20:01 09.12.2021)
Интернет-банк Альфа-Банка признан лучшим для МСБ по версии Markswebb
© Фото : пресс-служба АО "Альфа-Банк"Офис Альфа-Банка
© Фото : пресс-служба АО "Альфа-Банк"
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Интернет-банк (6+) АО "Альфа-Банк" признан лучшим для малого и среднего бизнеса и абсолютным лидером в цифровизации внешнеэкономической деятельности согласно рейтингу аналитического агентства Markswebb Business Internet Banking Rank 2021, сообщает кредитное учреждение.
Банк также занял второе место в рейтинге интернет-банков для ИП без сотрудников, улучшив результат прошлого года.
Как отмечается в сообщении, аналитики Markswebb отметили "идеальный клиентский опыт выдачи кредита бизнесу" в интернет-банке, где есть интерактивная форма для точного расчета условий, полноценная информация о полученном кредите, ключевые даты в едином календаре, отдельная форма для досрочного погашения, заявка на овердрафт. Отличительной особенностью интернет-банка также стал единый календарь, где одновременно показаны кредитные события и события валютного контроля. Также, по мнению экспертов, в Альфа-Банке одна из самых удобных реализаций ВЭД на рынке.
"Клиентам малого и среднего бизнеса максимально важно удобство интернет-банка, это один из ключевых факторов выбора самого банка как партнёра. В Альфа-Банке на высоте реализованы те решения, которые оказывают влияние на бизнес – например, полностью переведенный в онлайн процесс получения кредита или максимально удобный путь совершения валютных операций", — приводится в сообщении комментарий руководителя дирекции развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергея Паршикова.
Для исследования Business Internet Banking Rank 2021 аналитики Markswebb изучили 16 российских интернет-банков для предпринимателей в разрезе моделей малого и микробизнеса, рассмотрев 130 пользовательских сценариев.
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