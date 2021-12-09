https://ria.ru/20211209/inoagenty-1762980792.html

Путин призвал обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом

Путин призвал обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом - РИА Новости, 09.12.2021

Путин призвал обсудить закон об иноагентах с профессиональным сообществом

Президент России Владимир Путин попросил обсудить закон об иностранных агентах с профессиональным сообществом. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:59

2021-12-09T16:59

2021-12-09T18:26

общество

владимир путин

россия

иноагенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762318053_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_a01e695e76ebecf41e173dd6a3502b3e.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил обсудить закон об иностранных агентах с профессиональным сообществом.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека правозащитники обратили внимание главы государства на то, что этот закон — один из самых спорных за последнее время — приняли в спешке, не разобрав его ни с профильным комитетом Госдумы, ни с журналистами. В СПЧ предлагают передать полномочия по вынесению решений о признании иноагентами судам и предупреждать лиц о внесении их в список. Кроме того, они должны иметь возможность оспорить этот статус."На это (что документ не обсуждался с профессиональным сообществом. — Прим. ред.) нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит", — сказал Путин.При этом он отметил, что эта мера помогает защитить страну от возможного вмешательства во внутренние дела со стороны. Российский лидер указал, что российские СМИ объявляют иноагентами за границей, "их вызывают в суды, их вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку"."Нам нужно обеспечить и свободу слова, нужно обеспечить в некоторой степени неприкосновенность тех людей, которые обращают внимание на изъяны нашего общества, несовершенство нашего государственного аппарата и системы, на вопросы, которые возникают в ходе избирательных кампаний", — считает он. Страна должна уберечь себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри для достижения своих целей, ничего не имеющих общего с интересами государства, подчеркнул Путин. "Конечно, это тонкая работа такая, и что касается СМИ, здесь надо действовать очень аккуратно, чтобы не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, не затупив их, которые мы должны использовать для собственных интересов, для развития нашей страны, для развития демократических институтов, чтобы сделать наше общество и экономику наиболее конкурентоспособной, чтобы двигаться вперед", — заключил он.Статус СМИ-иноагентов, получающих финансовую помощь из-за рубежа, власти ввели в 2017 году. Поправки стали ответной мерой на притеснение российских журналистов за границей. СМИ-иноагенты, как и некоммерческие организации, объявленные таковыми, обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием этого статуса.

https://ria.ru/20211209/inoagenty-1762953501.html

https://ria.ru/20211203/inoagenty-1762027002.html

https://ria.ru/20211202/pressa-1761796688.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия, иноагенты