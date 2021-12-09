https://ria.ru/20211209/inoagenty-1762953501.html

В Госдуму внесли второй законопроект о признании иноагентом по решению суда

В Госдуму внесли второй законопроект о признании иноагентом по решению суда - РИА Новости, 09.12.2021

В Госдуму внесли второй законопроект о признании иноагентом по решению суда

Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, значительно корректирующий законодательство об... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:29

2021-12-09T15:29

2021-12-09T15:29

общество

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты от фракции "Новые люди" во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, значительно корректирующий законодательство об иноагентах, в частности, предлагается признавать юридическое или физическое лицо иноагентом по решению суда. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.Также предлагается сократить перечень политической деятельности и исключить из него положение, связанное с распространением мнений о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике.Ранее законопроект, также смягчающий законодательство об иноагентах, внесла в Госдуму "Справедливая Россия - За правду", которые предлагают ввести судебный порядок признания СМИ иноагентами и выносить предупреждение при первом нарушении.По мнению авторов инициативы от фракции "Новые люди", правоприменительная практика использования положений законодательных актов о признании в России иноагентами юридических и физических лиц показывает необходимость их доработки из-за размытости оснований для внесения в реестр иноагентов, в котором указаны уже более 80 СМИ, более 70 НКО и более 60 физических лиц. "Существующие критерии признания физического либо юридического лица иностранным агентом трактуются неоднозначно и не позволяют выявить прямую связь между деятельностью физического либо юридического лица и интересами иностранного государства, и иного лица", - считают депутаты.Так, законопроектом предлагается передать суду право определять, осуществляет ли человек или организация деятельность в интересах иностранного государства или иного лица.При этом чтобы выявлять факт зависимости организации или человека от иностранного государства или иного лица в закон "О средствах массовой информации" предлагается ввести понятие "иностранный принципал", под которым понимается "любые иностранное правительство, иностранная политическая партия, иностранное юридическое лицо, корпорация, организация или объединение лиц, которые созданы в соответствии с законами иностранного государства или международного права и любое иностранное физическое лицо", говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20211204/inoagent-1762165560.html

https://ria.ru/20211203/inoagenty-1762027002.html

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общество, госдума рф, партия "новые люди"