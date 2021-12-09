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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/gretsiya-1762966155.html
В Грецию возвращаются 47 артефактов из коллекции Стейнхардта в США
В Грецию возвращаются 47 артефактов из коллекции Стейнхардта в США - РИА Новости, 09.12.2021
В Грецию возвращаются 47 артефактов из коллекции Стейнхардта в США
В Грецию возвращаются 47 древних артефактов - минойский саркофаг, торс куроса, бронзовый бюст грифона, кикладские сосуды, фигурки и бронзовые мечи, которые... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:14
2021-12-09T16:14
культура
сша
греция
крит (остров)
музеи
новости культуры
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АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. В Грецию возвращаются 47 древних артефактов - минойский саркофаг, торс куроса, бронзовый бюст грифона, кикладские сосуды, фигурки и бронзовые мечи, которые незаконно находились в коллекции Майкла Стейнхардта, одного из крупнейших коллекционеров произведений искусства в мире, сообщило министерство культуры и спорта Греции.В рамках этого дела было задокументировано, что среди тысяч предметов различных культур в коллекции Стейнхардта 180 предметов были в незаконном обороте, их нелегально вывезли из страны происхождения.Министр культуры и спорта Лина Мендони поблагодарила американские власти, и особенно прокурора Мэтью Богданоса, которые помогали в возвращении древностей.Древние артефакты, которые вернутся в Грецию в ближайшем будущем, происходят из Центральной Греции, Крита, Кикладских островов (Парос, Наксос), Самоса и Родоса. Среди них выделяются минойский саркофаг, торс куроса, бронзовый бюст грифона, кикладские сосуды, фигурки и бронзовые мечи.В течение трех лет управление документации и защиты культурных ценностей министерства культуры и спорта постоянно помогало прокуратуре США в расследовании дела и в документировании происхождения и незаконного оборота артефактов из Греции, говорится в сообщении.
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сша, греция, крит (остров), музеи, новости культуры
16:14 09.12.2021
 
В Грецию возвращаются 47 артефактов из коллекции Стейнхардта в США

В Грецию возвращаются 47 артефактов из коллекции Стейнхардта в США

© Фото : ΥΠΠΟΑБронзовый бюст грифона из коллекции Майкла Стейнхардта. 660-630 год до нашей эры
Бронзовый бюст грифона из коллекции Майкла Стейнхардта. 660-630 год до нашей эры - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : ΥΠΠΟΑ
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АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. В Грецию возвращаются 47 древних артефактов - минойский саркофаг, торс куроса, бронзовый бюст грифона, кикладские сосуды, фигурки и бронзовые мечи, которые незаконно находились в коллекции Майкла Стейнхардта, одного из крупнейших коллекционеров произведений искусства в мире, сообщило министерство культуры и спорта Греции.
"Министерство культуры и спорта приветствует успешный исход многолетнего дела, расследованного прокуратурой Манхэттена в Нью-Йорке, в результате которого в Грецию передают 47 древних артефактов", - говорится в заявлении министерства, поступившем в РИА Новости.
В рамках этого дела было задокументировано, что среди тысяч предметов различных культур в коллекции Стейнхардта 180 предметов были в незаконном обороте, их нелегально вывезли из страны происхождения.
© JASON KEMPINАмериканский инвестор Майкл Стейнхардт
Американский инвестор Майкл Стейнхардт
© JASON KEMPIN
Американский инвестор Майкл Стейнхардт
Министр культуры и спорта Лина Мендони поблагодарила американские власти, и особенно прокурора Мэтью Богданоса, которые помогали в возвращении древностей.
Древние артефакты, которые вернутся в Грецию в ближайшем будущем, происходят из Центральной Греции, Крита, Кикладских островов (Парос, Наксос), Самоса и Родоса. Среди них выделяются минойский саркофаг, торс куроса, бронзовый бюст грифона, кикладские сосуды, фигурки и бронзовые мечи.
© Фото : ΥΠΠΟΑМраморный торс куроса из коллекции Майкла Стейнхардта (ок. 560 года до нашей эры)
Мраморный торс куроса из коллекции Майкла Стейнхардта (ок. 560 года до нашей эры) - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : ΥΠΠΟΑ
Мраморный торс куроса из коллекции Майкла Стейнхардта (ок. 560 года до нашей эры)
В течение трех лет управление документации и защиты культурных ценностей министерства культуры и спорта постоянно помогало прокуратуре США в расследовании дела и в документировании происхождения и незаконного оборота артефактов из Греции, говорится в сообщении.
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