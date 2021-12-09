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Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок
Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок - РИА Новости, 09.12.2021
Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится двух типов ошибок: тех, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и повторения старых. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:58
2021-12-09T13:58
экономика
герман греф
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится двух типов ошибок: тех, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и повторения старых."Мы перешли в абсолютно новое состояние, когда нам непонятно, куда идти. Мы будем много ошибок совершать. Я всегда говорю, что я боюсь двух типов ошибок: непоправимые, которые могут нанести потенциально непоправимый урон; и я боюсь ошибаться второй раз. Наступать на те же самые грабли не очень приятно", - сказал глава крупнейшего российского банка, выступая на прямой линии с сотрудниками.Он добавил, что все остальные ошибки приемлемы и к ним нужно быть готовыми. При этом своим сотрудникам глава Сбербанка посоветовал не печалиться из-за ошибок."В конце концов, я за все отвечаю и я разрешаю вам делать ошибки. Ничего страшного. Иначе мы не найдем верного пути", - заключил Греф.В июне глава Сбербанка говорил, что компания не простит сотруднику неуважительное поведение, которое может привести к отказу клиента от использования ее услуг.
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экономика, герман греф, сбербанк россии
13:58 09.12.2021
 
Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок

Глава Сбербанка Греф: боюсь непоправимых и повторных ошибок

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится двух типов ошибок: тех, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и повторения старых.
"Мы перешли в абсолютно новое состояние, когда нам непонятно, куда идти. Мы будем много ошибок совершать. Я всегда говорю, что я боюсь двух типов ошибок: непоправимые, которые могут нанести потенциально непоправимый урон; и я боюсь ошибаться второй раз. Наступать на те же самые грабли не очень приятно", - сказал глава крупнейшего российского банка, выступая на прямой линии с сотрудниками.
Он добавил, что все остальные ошибки приемлемы и к ним нужно быть готовыми. При этом своим сотрудникам глава Сбербанка посоветовал не печалиться из-за ошибок.
"В конце концов, я за все отвечаю и я разрешаю вам делать ошибки. Ничего страшного. Иначе мы не найдем верного пути", - заключил Греф.
В июне глава Сбербанка говорил, что компания не простит сотруднику неуважительное поведение, которое может привести к отказу клиента от использования ее услуг.
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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ЭкономикаГерман ГрефСбербанк России
 
 
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