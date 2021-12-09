https://ria.ru/20211209/gref-1762930488.html

Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок

Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок - РИА Новости, 09.12.2021

Греф заявил, что боится повторения прежних ошибок

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится двух типов ошибок: тех, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и повторения старых. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:58

2021-12-09T13:58

2021-12-09T13:58

экономика

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится двух типов ошибок: тех, которые могут нанести потенциально непоправимый урон, и повторения старых."Мы перешли в абсолютно новое состояние, когда нам непонятно, куда идти. Мы будем много ошибок совершать. Я всегда говорю, что я боюсь двух типов ошибок: непоправимые, которые могут нанести потенциально непоправимый урон; и я боюсь ошибаться второй раз. Наступать на те же самые грабли не очень приятно", - сказал глава крупнейшего российского банка, выступая на прямой линии с сотрудниками.Он добавил, что все остальные ошибки приемлемы и к ним нужно быть готовыми. При этом своим сотрудникам глава Сбербанка посоветовал не печалиться из-за ошибок."В конце концов, я за все отвечаю и я разрешаю вам делать ошибки. Ничего страшного. Иначе мы не найдем верного пути", - заключил Греф.В июне глава Сбербанка говорил, что компания не простит сотруднику неуважительное поведение, которое может привести к отказу клиента от использования ее услуг.

https://ria.ru/20211207/gref-1762555356.html

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экономика, герман греф, сбербанк россии