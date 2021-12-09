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В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана
В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана - РИА Новости, 09.12.2021
В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении сообщило в четверг об обстреле поздно вечером 8 декабря своих позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:33
2021-12-09T09:33
2021-12-09T09:33
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минобороны армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг об обстреле поздно вечером 8 декабря своих позиций на границе с Азербайджаном."Восьмого декабря поздно вечером подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра боевые позиции вооруженных сил Армении, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий огонь противника был прекращен", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.Отмечается, что с армянской стороны пострадавших нет."Минобороны Армении призывает военное ведомство Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, направленных на обострение ситуации", - говорится в сообщении.
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций со стороны Азербайджана в среду вечером