https://ria.ru/20211209/granitsa-1762871823.html

В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана

В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана - РИА Новости, 09.12.2021

В Армении заявили об обстреле позиций на границе со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило в четверг об обстреле поздно вечером 8 декабря своих позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:33

2021-12-09T09:33

2021-12-09T09:33

в мире

армения

азербайджан

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 9 дек – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в четверг об обстреле поздно вечером 8 декабря своих позиций на границе с Азербайджаном."Восьмого декабря поздно вечером подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра боевые позиции вооруженных сил Армении, дислоцированные на восточном участке армяно-азербайджанской границы. В результате ответных действий огонь противника был прекращен", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.Отмечается, что с армянской стороны пострадавших нет."Минобороны Армении призывает военное ведомство Азербайджана воздерживаться от провокационных действий, направленных на обострение ситуации", - говорится в сообщении.

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