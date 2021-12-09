https://ria.ru/20211209/granata-1762955715.html

Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры

Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры - РИА Новости, 09.12.2021

Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры

Следователи полиции на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взорвал, предположительно, гранату после семейного скандала, сообщили... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:32

2021-12-09T15:32

2021-12-09T15:32

происшествия

ставропольский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ПЯТИГОРСК, 9 дек - РИА Новости. Следователи полиции на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взорвал, предположительно, гранату после семейного скандала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона."В полицию Ипатовского городского округа поступило сообщение о семейном скандале в одном из населенных пунктов. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе выяснения всех обстоятельств находившийся в домовладении гражданин, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, похожий на гранату неустановленной марки. В дальнейшем он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату)", - сообщили в МВД.В ведомстве отметили, что в результате произошедшего гражданин получил осколочные ранения, окружающие не пострадали. Участковый уполномоченный незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи и оказал пострадавшему первую помощь, мужчина был госпитализирован, добавили в полиции."Следственным отделом ОМВД России по Ипатовскому городскому округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210906/tatarstan-1748905573.html

https://ria.ru/20210325/podzhog-1602854231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия