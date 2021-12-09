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Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры
Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры - РИА Новости, 09.12.2021
Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры
Следователи полиции на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взорвал, предположительно, гранату после семейного скандала, сообщили... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:32
2021-12-09T15:32
происшествия
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ПЯТИГОРСК, 9 дек - РИА Новости. Следователи полиции на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взорвал, предположительно, гранату после семейного скандала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона."В полицию Ипатовского городского округа поступило сообщение о семейном скандале в одном из населенных пунктов. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе выяснения всех обстоятельств находившийся в домовладении гражданин, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, похожий на гранату неустановленной марки. В дальнейшем он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату)", - сообщили в МВД.В ведомстве отметили, что в результате произошедшего гражданин получил осколочные ранения, окружающие не пострадали. Участковый уполномоченный незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи и оказал пострадавшему первую помощь, мужчина был госпитализирован, добавили в полиции."Следственным отделом ОМВД России по Ипатовскому городскому округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20210906/tatarstan-1748905573.html
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происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:32 09.12.2021
 
Житель Ставрополья взорвал гранату после семейной ссоры

Против жителя Ставрополья, взорвавшего гранату после семейного скандала, возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЯТИГОРСК, 9 дек - РИА Новости. Следователи полиции на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который взорвал, предположительно, гранату после семейного скандала, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД региона.
"В полицию Ипатовского городского округа поступило сообщение о семейном скандале в одном из населенных пунктов. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе выяснения всех обстоятельств находившийся в домовладении гражданин, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, похожий на гранату неустановленной марки. В дальнейшем он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату)", - сообщили в МВД.
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В ведомстве отметили, что в результате произошедшего гражданин получил осколочные ранения, окружающие не пострадали. Участковый уполномоченный незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи и оказал пострадавшему первую помощь, мужчина был госпитализирован, добавили в полиции.
"Следственным отделом ОМВД России по Ипатовскому городскому округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в пресс-службе.
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ПроисшествияСтавропольский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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