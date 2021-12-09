https://ria.ru/20211209/golosovanie-1763032872.html

Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников

Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников - РИА Новости, 09.12.2021

Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников

Президент России Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:50

2021-12-09T21:50

2021-12-09T22:00

общество

выборы

голосование

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от дополнительных расходов."По поводу совершенствования способов голосования для соотечественников за рубежом. Да, согласен, нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует дополнительных расходов", - сказал Путин на встрече с правозащитниками."Граждане России, где бы ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны", - добавил он.

https://ria.ru/20211209/moskalkova-1762887642.html

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общество, выборы, голосование, владимир путин, россия