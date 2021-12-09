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Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников
Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников - РИА Новости, 09.12.2021
Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников
Президент России Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:50
2021-12-09T22:00
общество
выборы
голосование
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от дополнительных расходов."По поводу совершенствования способов голосования для соотечественников за рубежом. Да, согласен, нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует дополнительных расходов", - сказал Путин на встрече с правозащитниками."Граждане России, где бы ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны", - добавил он.
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общество, выборы, голосование, владимир путин, россия
21:50 09.12.2021 (обновлено: 22:00 09.12.2021)
 
Путин поддержал идею развивать способы голосования для соотечественников

Путин поддержал идею совершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением усовершенствовать способы голосования для соотечественников за рубежом вне зависимости от дополнительных расходов.
"По поводу совершенствования способов голосования для соотечественников за рубежом. Да, согласен, нужно подумать и предпринять необходимые меры вне зависимости от того, что это потребует дополнительных расходов", - сказал Путин на встрече с правозащитниками.
"Граждане России, где бы ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны", - добавил он.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
11:12
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