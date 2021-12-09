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Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД
Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021
Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД
Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством Германии, рассчитывает наладить созидательную совместную работу, заявила официальный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:03
2021-12-09T17:03
2021-12-09T17:04
германия
москва
россия
мария захарова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством Германии, рассчитывает наладить созидательную совместную работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы настроены на конструктивное взаимодействие с новым правительством ФРГ... Мы неизменно заинтересованы в конструктивных отношениях с Германией", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, РФ надеется "наладить созидательную и прагматичную совместную работу с федеральным канцлером ФРГ".
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германия, москва, россия, мария захарова
17:03 09.12.2021 (обновлено: 17:04 09.12.2021)
Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД
Представитель МИД Захарова: Москва настроена на сотрудничество с новыми властями Германии