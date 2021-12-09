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Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД

Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021

Москва открыта к взаимодействию с новыми властями Германии, сообщили в МИД

Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством Германии, рассчитывает наладить созидательную совместную работу, заявила официальный... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:03

2021-12-09T17:03

2021-12-09T17:04

германия

москва

россия

мария захарова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия настроена на конструктивное взаимодействие с новым правительством Германии, рассчитывает наладить созидательную совместную работу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы настроены на конструктивное взаимодействие с новым правительством ФРГ... Мы неизменно заинтересованы в конструктивных отношениях с Германией", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, РФ надеется "наладить созидательную и прагматичную совместную работу с федеральным канцлером ФРГ".

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, москва, россия, мария захарова