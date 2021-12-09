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Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР
Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР - РИА Новости, 09.12.2021
Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР
Сотрудничество Москвы и Пекина является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), недавно подписанная двусторонняя дорожная РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:57
2021-12-09T12:57
2021-12-09T12:57
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валерий герасимов
генштаб вс россии
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), недавно подписанная двусторонняя дорожная карта развития военной безопасности открывает новые возможности на этом треке, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.Российско-китайское сотрудничество он назвал "важным элементом стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
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пекин, москва, валерий герасимов, генштаб вс россии, россия
Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР
Начальник Генштаба Герасимов отметил стабилизирующую роль Москвы и Пекина в АТР