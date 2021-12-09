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Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР
Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР - РИА Новости, 09.12.2021
Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР
Сотрудничество Москвы и Пекина является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), недавно подписанная двусторонняя дорожная РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:57
2021-12-09T12:57
пекин
москва
валерий герасимов
генштаб вс россии
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), недавно подписанная двусторонняя дорожная карта развития военной безопасности открывает новые возможности на этом треке, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.Российско-китайское сотрудничество он назвал "важным элементом стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
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пекин, москва, валерий герасимов, генштаб вс россии, россия
12:57 09.12.2021
 
Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР

Начальник Генштаба Герасимов отметил стабилизирующую роль Москвы и Пекина в АТР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Пекина является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), недавно подписанная двусторонняя дорожная карта развития военной безопасности открывает новые возможности на этом треке, заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.
"Двадцать третьего ноября подписана дорожная карта развития сотрудничества и военной безопасности межу Россией и Китаем на период до 2025 года. В документе задекларировано, что совместные тренировки, морское и воздушное патрулирование будут продолжены", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.
Российско-китайское сотрудничество он назвал "важным элементом стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
КПП Маньчжоули на китайско-российской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 08:53
Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией, заявили в МИД КНР
 
ПекинМоскваВалерий ГерасимовГенштаб ВС РоссииРоссия
 
 
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