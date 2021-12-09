Герасимов отметил стабилизирующую роль сотрудничества Москвы и Пекина в АТР

"Двадцать третьего ноября подписана дорожная карта развития сотрудничества и военной безопасности межу Россией и Китаем на период до 2025 года. В документе задекларировано, что совместные тренировки, морское и воздушное патрулирование будут продолжены", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.