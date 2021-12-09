https://ria.ru/20211209/gaz-1762975186.html

В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2"

В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.12.2021

В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2"

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:43

2021-12-09T16:43

2021-12-09T16:44

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что США не отказываются от санкций по "Северному потоку — 2", по его мнению, отсутствие их в оборонном бюджете страны связано с чисто техническими причинами.Опубликованный во вторник профильным комитетом палаты представителей оборонный бюджет США был представлен без упоминания санкций по "Северному потоку — 2". Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал."США не отказываются от санкций против "Северного потока — 2". Как мне удалось выяснить в Вашингтоне, исчезновение поправок о введении санкций против российского газопровода в оборонном бюджете США связано с чисто техническими причинами", - написал Чернев на своей странице в Facebook в четверг.По его словам, поправки о санкциях против российского газопровода шли в пакете с другими поправками, по которым демократы и республиканцы не смогли между собой договориться. В результате для принятия оборонного бюджета все эти поправки были отозваны целым пакетом, как и подавались."Но это не означает отказ от санкций, или то, что американские парламентарии не смогут подготовить соответствующий отдельный законопроект, который остановит "Северный поток — 2", - добавил он."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211207/shantazh-1762484035.html

https://ria.ru/20211207/prioritet-1762661914.html

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экономика, украина, сша, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, facebook, россия