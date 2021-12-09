16:43 09.12.2021 (обновлено: 16:44 09.12.2021)
В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2"
Депутат Рады Чернев: США не отказываются от санкций против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что США не отказываются от санкций по "Северному потоку — 2", по его мнению, отсутствие их в оборонном бюджете страны связано с чисто техническими причинами.
Опубликованный во вторник профильным комитетом палаты представителей оборонный бюджет США был представлен без упоминания санкций по "Северному потоку — 2". Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.
"США не отказываются от санкций против "Северного потока — 2". Как мне удалось выяснить в Вашингтоне, исчезновение поправок о введении санкций против российского газопровода в оборонном бюджете США связано с чисто техническими причинами", - написал Чернев на своей странице в Facebook в четверг.
По его словам, поправки о санкциях против российского газопровода шли в пакете с другими поправками, по которым демократы и республиканцы не смогли между собой договориться. В результате для принятия оборонного бюджета все эти поправки были отозваны целым пакетом, как и подавались.
"Но это не означает отказ от санкций, или то, что американские парламентарии не смогут подготовить соответствующий отдельный законопроект, который остановит "Северный поток — 2", - добавил он.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.