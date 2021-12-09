Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/gaz-1762975186.html
В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2"
В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 09.12.2021
В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2"
Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:43
2021-12-09T16:44
экономика
украина
сша
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
facebook
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что США не отказываются от санкций по "Северному потоку — 2", по его мнению, отсутствие их в оборонном бюджете страны связано с чисто техническими причинами.Опубликованный во вторник профильным комитетом палаты представителей оборонный бюджет США был представлен без упоминания санкций по "Северному потоку — 2". Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал."США не отказываются от санкций против "Северного потока — 2". Как мне удалось выяснить в Вашингтоне, исчезновение поправок о введении санкций против российского газопровода в оборонном бюджете США связано с чисто техническими причинами", - написал Чернев на своей странице в Facebook в четверг.По его словам, поправки о санкциях против российского газопровода шли в пакете с другими поправками, по которым демократы и республиканцы не смогли между собой договориться. В результате для принятия оборонного бюджета все эти поправки были отозваны целым пакетом, как и подавались."Но это не означает отказ от санкций, или то, что американские парламентарии не смогут подготовить соответствующий отдельный законопроект, который остановит "Северный поток — 2", - добавил он."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211207/shantazh-1762484035.html
https://ria.ru/20211207/prioritet-1762661914.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, сша, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, facebook, россия
16:43 09.12.2021 (обновлено: 16:44 09.12.2021)
 
В Киеве рассказали о настрое США по "Северному потоку — 2"

Депутат Рады Чернев: США не отказываются от санкций против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Егор Чернев заявил, что США не отказываются от санкций по "Северному потоку — 2", по его мнению, отсутствие их в оборонном бюджете страны связано с чисто техническими причинами.
Опубликованный во вторник профильным комитетом палаты представителей оборонный бюджет США был представлен без упоминания санкций по "Северному потоку — 2". Ранее республиканцы требовали, чтобы санкции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимают широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций. Белый дом, который выступает против санкций относительно компании-оператора трубопровода, этот шаг республиканцев раскритиковал.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 04:21
В бундестаге отказались шантажировать Россию "Северным потоком — 2"
"США не отказываются от санкций против "Северного потока — 2". Как мне удалось выяснить в Вашингтоне, исчезновение поправок о введении санкций против российского газопровода в оборонном бюджете США связано с чисто техническими причинами", - написал Чернев на своей странице в Facebook в четверг.
По его словам, поправки о санкциях против российского газопровода шли в пакете с другими поправками, по которым демократы и республиканцы не смогли между собой договориться. В результате для принятия оборонного бюджета все эти поправки были отозваны целым пакетом, как и подавались.
"Но это не означает отказ от санкций, или то, что американские парламентарии не смогут подготовить соответствующий отдельный законопроект, который остановит "Северный поток — 2", - добавил он.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 23:42
Белый дом назвал судьбу "Северного потока — 2" ведущим приоритетом для США
 
ЭкономикаУкраинаСШАГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGFacebookРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
Лента новостейМолния
США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений