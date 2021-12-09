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Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой
Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой - РИА Новости, 09.12.2021
Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой
Известный курортный город Геленджик стал круглогодичным местом отдыха. За этот год его посетили более 3,5 млн человек. Туристы продолжают приезжать и в декабре, РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:48
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геленджик
кабардинка
краснодарский край
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Известный курортный город Геленджик стал круглогодичным местом отдыха. За этот год его посетили более 3,5 млн человек. Туристы продолжают приезжать и в декабре, а на январские праздники уже забронировано более двух третей местных отелей.
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геленджик, кабардинка, фото
11:48 09.12.2021
 

Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой

Читать ria.ru в
Известный курортный город Геленджик стал круглогодичным местом отдыха. За этот год его посетили более 3,5 млн человек. Туристы продолжают приезжать и в декабре, а на январские праздники уже забронировано более двух третей местных отелей.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Набережная города – одна из самых протяжённых в мире. Её длина составляет больше 14 километров, а пешеходная зона – больше восьми.

Девушка идет по набережной Геленджика
1 из 12

Набережная города – одна из самых протяжённых в мире. Её длина составляет больше 14 километров, а пешеходная зона – больше восьми.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Со многих площадок на набережной открываются захватывающие виды.

Набережная Геленджика
2 из 12

Со многих площадок на набережной открываются захватывающие виды.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Прогулочные зоны украшают скульптуры и арт-объекты.

Арт-объект на набережной Геленджика
3 из 12

Прогулочные зоны украшают скульптуры и арт-объекты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Многие из них –излюбленные места для фотосъемок.

Женщина делает фото на набережной Геленджика
4 из 12

Многие из них –излюбленные места для фотосъемок.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Еще одно прекрасное место для прогулок – регулярный парк во французском стиле в одной из местных виноделен.

Парк винодельни в пригороде Геленджика
5 из 12

Еще одно прекрасное место для прогулок – регулярный парк во французском стиле в одной из местных виноделен.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В городе построено новое здание аэропорта, которое начнет работать в ближайшее время.

Аэропорт Геленджика
6 из 12

В городе построено новое здание аэропорта, которое начнет работать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В 12 км от Геленджика в поселке Кабардинка расположен культурный центр Старый Парк.

Старый Парк в Кабардинке
7 из 12

В 12 км от Геленджика в поселке Кабардинка расположен культурный центр Старый Парк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Его автор – Александр Алексеев –начал работу по созданию комплекса около 20 лет назад.

Египетский уголок в Старом Парке в Кабардинке
8 из 12

Его автор – Александр Алексеев –начал работу по созданию комплекса около 20 лет назад.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Здания на территории парка созданы по мотивам разных направлений мировой архитектуры. Здесь есть действующая православная часовня.

Православная часовня в Старом Парке в Кабардинке
9 из 12

Здания на территории парка созданы по мотивам разных направлений мировой архитектуры. Здесь есть действующая православная часовня.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Так же в парке работает театр, открыты два музея (Дом Востока и Дом Кавказа) и Дом искусств с коллекций икон и русской деревянной скульптуры.

Театр в Старом Парке в Кабардинке
10 из 12

Так же в парке работает театр, открыты два музея (Дом Востока и Дом Кавказа) и Дом искусств с коллекций икон и русской деревянной скульптуры.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Одно из самых красивых природных мест в окрестностях Геленджика – водопады реки Жане.

Водопады реки Жане
11 из 12

Одно из самых красивых природных мест в окрестностях Геленджика – водопады реки Жане.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Здесь же находятся и дольмены, расположенные на нескольких уровнях в горах.

Дольмены под Геленджиком
12 из 12

Здесь же находятся и дольмены, расположенные на нескольких уровнях в горах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
 
Краснодарский крайГеленджикКабардинка
 
 
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