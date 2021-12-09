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Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой

Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой - РИА Новости, 09.12.2021

Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой

Известный курортный город Геленджик стал круглогодичным местом отдыха. За этот год его посетили более 3,5 млн человек. Туристы продолжают приезжать и в декабре, РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:48

2021-12-09T11:48

2021-12-09T11:48

геленджик

кабардинка

краснодарский край

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Известный курортный город Геленджик стал круглогодичным местом отдыха. За этот год его посетили более 3,5 млн человек. Туристы продолжают приезжать и в декабре, а на январские праздники уже забронировано более двух третей местных отелей.

геленджик

кабардинка

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геленджик, кабардинка, фото