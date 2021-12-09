Зеленые набережные и красивые виды: где отдыхать в Геленджике зимой
Набережная города – одна из самых протяжённых в мире. Её длина составляет больше 14 километров, а пешеходная зона – больше восьми.
Набережная города – одна из самых протяжённых в мире. Её длина составляет больше 14 километров, а пешеходная зона – больше восьми.
Со многих площадок на набережной открываются захватывающие виды.
Прогулочные зоны украшают скульптуры и арт-объекты.
Многие из них –излюбленные места для фотосъемок.
Еще одно прекрасное место для прогулок – регулярный парк во французском стиле в одной из местных виноделен.
Еще одно прекрасное место для прогулок – регулярный парк во французском стиле в одной из местных виноделен.
В городе построено новое здание аэропорта, которое начнет работать в ближайшее время.
В городе построено новое здание аэропорта, которое начнет работать в ближайшее время.
В 12 км от Геленджика в поселке Кабардинка расположен культурный центр Старый Парк.
В 12 км от Геленджика в поселке Кабардинка расположен культурный центр Старый Парк.
Его автор – Александр Алексеев –начал работу по созданию комплекса около 20 лет назад.
Его автор – Александр Алексеев –начал работу по созданию комплекса около 20 лет назад.
Здания на территории парка созданы по мотивам разных направлений мировой архитектуры. Здесь есть действующая православная часовня.
Здания на территории парка созданы по мотивам разных направлений мировой архитектуры. Здесь есть действующая православная часовня.
Так же в парке работает театр, открыты два музея (Дом Востока и Дом Кавказа) и Дом искусств с коллекций икон и русской деревянной скульптуры.
Так же в парке работает театр, открыты два музея (Дом Востока и Дом Кавказа) и Дом искусств с коллекций икон и русской деревянной скульптуры.
Одно из самых красивых природных мест в окрестностях Геленджика – водопады реки Жане.
Одно из самых красивых природных мест в окрестностях Геленджика – водопады реки Жане.
Здесь же находятся и дольмены, расположенные на нескольких уровнях в горах.
Здесь же находятся и дольмены, расположенные на нескольких уровнях в горах.