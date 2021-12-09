https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html

РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники

РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники - РИА Новости, 09.12.2021

РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники

АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ) с 24 декабря по 2 января представит на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае интерактивную... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:19

2021-12-09T12:19

2021-12-09T12:20

экономика

дубай (город)

экспо 2020

экспо

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ) с 24 декабря по 2 января представит на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае интерактивную экспозицию, где продемонстрирует достижения отечественных разработчиков, сообщает центр.Среди компаний, представленных РЭЦ на "Экспо-2020", Nevlabs, занимающаяся разработкой и производством комплексов для автоматизированной сортировки отходов и промышленных роботов, производящая беспилотные летательные аппараты компания "Геоскан", "Промобот" - крупнейший в Европе производитель сервисной робототехники, "Геосплит" - нефтесервисная компания полного цикла - разработчик технологии маркерного мониторинга нефтегазовых объектов с матмоделированием и интерпретацией BIG DATA, Med VR, занимающаяся разработкой медицинского симулятора на основе виртуальной реальности и другие."Участие в выставке позволит повысить узнаваемость российских инновационных компаний, выстроить продуктивные экономические отношения на международном уровне, увеличить экспортный потенциал российских компаний, а также привлечь иностранные инвестиции в российские проекты", - подчеркивают в РЭЦ.Также в конференц-зале российского павильона пройдут дискуссионные мероприятия, организованные совместно с руководством дубайских институтов развития технологий, таких как Dubai Future Foundation и Dubai Silicon Oasis Authority, посвященные IT-инновациям для бизнеса и цифровой трансформации, искусственному интеллекту, экспорту разработок и потенциалу сотрудничества российских компаний с партнерами из ОАЭ.

https://ria.ru/20211116/vystavka-1759240574.html

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экономика, дубай (город), экспо 2020, экспо, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)