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РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники
РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники - РИА Новости, 09.12.2021
РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники
АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ) с 24 декабря по 2 января представит на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае интерактивную... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:19
2021-12-09T12:20
экономика
дубай (город)
экспо 2020
экспо
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ) с 24 декабря по 2 января представит на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае интерактивную экспозицию, где продемонстрирует достижения отечественных разработчиков, сообщает центр.Среди компаний, представленных РЭЦ на "Экспо-2020", Nevlabs, занимающаяся разработкой и производством комплексов для автоматизированной сортировки отходов и промышленных роботов, производящая беспилотные летательные аппараты компания "Геоскан", "Промобот" - крупнейший в Европе производитель сервисной робототехники, "Геосплит" - нефтесервисная компания полного цикла - разработчик технологии маркерного мониторинга нефтегазовых объектов с матмоделированием и интерпретацией BIG DATA, Med VR, занимающаяся разработкой медицинского симулятора на основе виртуальной реальности и другие."Участие в выставке позволит повысить узнаваемость российских инновационных компаний, выстроить продуктивные экономические отношения на международном уровне, увеличить экспортный потенциал российских компаний, а также привлечь иностранные инвестиции в российские проекты", - подчеркивают в РЭЦ.Также в конференц-зале российского павильона пройдут дискуссионные мероприятия, организованные совместно с руководством дубайских институтов развития технологий, таких как Dubai Future Foundation и Dubai Silicon Oasis Authority, посвященные IT-инновациям для бизнеса и цифровой трансформации, искусственному интеллекту, экспорту разработок и потенциалу сотрудничества российских компаний с партнерами из ОАЭ.
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экономика, дубай (город), экспо 2020, экспо, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
12:19 09.12.2021 (обновлено: 12:20 09.12.2021)
 

РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ) с 24 декабря по 2 января представит на Всемирной универсальной выставке "Экспо-2020" в Дубае интерактивную экспозицию, где продемонстрирует достижения отечественных разработчиков, сообщает центр.
"В частности, будут показаны программные и аппаратные средства в области радиосвязи и промышленной автоматизации, воздушные беспилотники для поисково-спасательных операций, платформы для анализа и обработки медицинских изображений с технологиями искусственного интеллекта, бионические протезы для улучшения жизни людей с инвалидностью, уникальные технологии очистки воды и твердых поверхностей и др.", - сообщает РЭЦ.
Среди компаний, представленных РЭЦ на "Экспо-2020", Nevlabs, занимающаяся разработкой и производством комплексов для автоматизированной сортировки отходов и промышленных роботов, производящая беспилотные летательные аппараты компания "Геоскан", "Промобот" - крупнейший в Европе производитель сервисной робототехники, "Геосплит" - нефтесервисная компания полного цикла - разработчик технологии маркерного мониторинга нефтегазовых объектов с матмоделированием и интерпретацией BIG DATA, Med VR, занимающаяся разработкой медицинского симулятора на основе виртуальной реальности и другие.
"Участие в выставке позволит повысить узнаваемость российских инновационных компаний, выстроить продуктивные экономические отношения на международном уровне, увеличить экспортный потенциал российских компаний, а также привлечь иностранные инвестиции в российские проекты", - подчеркивают в РЭЦ.
"Россия производит товары, обладающие высокой конкурентоспособностью на мировых рынках. Ключевая задача РЭЦ – создать необходимые условия для увеличения доли российской продукции во внешней торговле, и, конечно, участие наших компаний в таких масштабных выставках даст соответствующий импульс", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Также в конференц-зале российского павильона пройдут дискуссионные мероприятия, организованные совместно с руководством дубайских институтов развития технологий, таких как Dubai Future Foundation и Dubai Silicon Oasis Authority, посвященные IT-инновациям для бизнеса и цифровой трансформации, искусственному интеллекту, экспорту разработок и потенциалу сотрудничества российских компаний с партнерами из ОАЭ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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ЭкономикаДубай (город)Экспо 2020ЭкспоРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"Вероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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