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Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
Россияне оценили экологическую ситуацию в мире - РИА Новости, 09.12.2021
Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:58
2021-12-09T00:58
общество
фонд "общественное мнение"
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение".По данным ФОМ, 44% опрошенных назвали ситуацию удовлетворительной, 4% - хорошей. При этом 57% отметили, что в последние годы экологическая ситуация ухудшается, 27% считают, что она не меняется, 9% полагают, что улучшается.Среди острых экологических проблем в мире респонденты выделяли чаще всего "рост количества мусора и бытовых отходов", "загрязнение водоемов", "загрязнение воздуха", а также "глобальное потепление".На вопрос о том, от кого зависит экологическая ситуация в мире, 44% ответили "от руководителей государств", 34% выбрали ответ "от обычных людей", 10% - "от предпринимателей".По результатам опроса, 54% респондентов заявили о недостаточном внимании проблемам экологии, 28% отметили, что экологии уделяют столько внимания, сколько нужно, а 8% считают, что слишком много.По данным ФОМ, 41% респондентов считают, что еще можно остановить опасные для человечества изменения климата, 34% заявили, что остановить нельзя, а 9% уверены, что таких изменений сейчас не происходит.Согласно опросу, в последние годы чувствуют "экологическую тревожность" 31% россиян, 14% только замечают, а 47% не замечают и не испытывают.Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 ноября среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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общество, фонд "общественное мнение", россия
00:58 09.12.2021
 
Россияне оценили экологическую ситуацию в мире

Опрос ФОМ показал, что почти половина россиян считают экологическую ситуацию в мире плохой

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuРабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии после прорыва трубопровода на морской нефтяной платформе
Рабочие устраняют последствия разлива нефти у побережья Калифорнии после прорыва трубопровода на морской нефтяной платформе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
По данным ФОМ, 44% опрошенных назвали ситуацию удовлетворительной, 4% - хорошей. При этом 57% отметили, что в последние годы экологическая ситуация ухудшается, 27% считают, что она не меняется, 9% полагают, что улучшается.
Среди острых экологических проблем в мире респонденты выделяли чаще всего "рост количества мусора и бытовых отходов", "загрязнение водоемов", "загрязнение воздуха", а также "глобальное потепление".
На вопрос о том, от кого зависит экологическая ситуация в мире, 44% ответили "от руководителей государств", 34% выбрали ответ "от обычных людей", 10% - "от предпринимателей".
По результатам опроса, 54% респондентов заявили о недостаточном внимании проблемам экологии, 28% отметили, что экологии уделяют столько внимания, сколько нужно, а 8% считают, что слишком много.
По данным ФОМ, 41% респондентов считают, что еще можно остановить опасные для человечества изменения климата, 34% заявили, что остановить нельзя, а 9% уверены, что таких изменений сейчас не происходит.
Согласно опросу, в последние годы чувствуют "экологическую тревожность" 31% россиян, 14% только замечают, а 47% не замечают и не испытывают.
Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 ноября среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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24 ноября, 10:22В России
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ОбществоФонд "Общественное мнение"Россия
 
 
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