https://ria.ru/20211209/ekologiya-1762855827.html

Россияне оценили экологическую ситуацию в мире

Россияне оценили экологическую ситуацию в мире - РИА Новости, 09.12.2021

Россияне оценили экологическую ситуацию в мире

Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T00:58

2021-12-09T00:58

2021-12-09T00:58

общество

фонд "общественное мнение"

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Экологическую ситуацию в мире считают плохой 46% россиян, следует из опроса фонда "Общественное мнение".По данным ФОМ, 44% опрошенных назвали ситуацию удовлетворительной, 4% - хорошей. При этом 57% отметили, что в последние годы экологическая ситуация ухудшается, 27% считают, что она не меняется, 9% полагают, что улучшается.Среди острых экологических проблем в мире респонденты выделяли чаще всего "рост количества мусора и бытовых отходов", "загрязнение водоемов", "загрязнение воздуха", а также "глобальное потепление".На вопрос о том, от кого зависит экологическая ситуация в мире, 44% ответили "от руководителей государств", 34% выбрали ответ "от обычных людей", 10% - "от предпринимателей".По результатам опроса, 54% респондентов заявили о недостаточном внимании проблемам экологии, 28% отметили, что экологии уделяют столько внимания, сколько нужно, а 8% считают, что слишком много.По данным ФОМ, 41% респондентов считают, что еще можно остановить опасные для человечества изменения климата, 34% заявили, что остановить нельзя, а 9% уверены, что таких изменений сейчас не происходит.Согласно опросу, в последние годы чувствуют "экологическую тревожность" 31% россиян, 14% только замечают, а 47% не замечают и не испытывают.Опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 ноября среди 1500 респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://radiosputnik.ria.ru/20211124/ekologiya-1760467164.html

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общество, фонд "общественное мнение", россия